Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

В Самаре убиты экс-мэр Виктор Тархов и его супруга. По подозрению в преступлении задержана их внучка.
По данным источника в правоохранительных органах, Виктор Тархов в последнее время занимался деятельностью, связанной с очисткой от нефтеотходов. По предварительным данным, он и его супруга внезапно исчезли. Предположительно, мужчина и женщина зашли в квартиру, куда потом пришла их внучка. После они из квартиры не выходили, а внучка несколько дней выносила пакеты. Кроме того, есть данные, что она обзавелась некими бочками.
Также, есть предварительные данные, что она приезжала в фирму дедушки с доверенностью и документами с подозрительными подписями — возможно, не его. Кроме того, на звонки Виктор Тархов не отвечал, но присылал SMS. Не исключено, что за него это делал другой человек.
Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). При этом тела Тарховых пока не найдены.
По предварительным данным, внучка Виктора Тархова может быть единственной наследницей. Его дочь Людмила Тархова отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата Александра Милеева.
Виктор Тархов 1981−1984 г. работал директором Куйбышевского завода синтетического спирта "Синтезспирт", затем возглавлял ПО "Куйбышеворгсинтез", Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В 1990−1991 гг. являлся председателем Куйбышевского облисполкома. В 1994−1996 гг. занимал пост вице-президента НК "ЮКОС". В 2006-2010 гг. был мэром Самары.