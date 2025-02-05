Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

В Самаре убиты экс-мэр Виктор Тархов и его супруга. По подозрению в преступлении задержана их внучка.

По данным источника в правоохранительных органах, Виктор Тархов в последнее время занимался деятельностью, связанной с очисткой от нефтеотходов. По предварительным данным, он и его супруга внезапно исчезли. Предположительно, мужчина и женщина зашли в квартиру, куда потом пришла их внучка. После они из квартиры не выходили, а внучка несколько дней выносила пакеты. Кроме того, есть данные, что она обзавелась некими бочками.

Также, есть предварительные данные, что она приезжала в фирму дедушки с доверенностью и документами с подозрительными подписями — возможно, не его. Кроме того, на звонки Виктор Тархов не отвечал, но присылал SMS. Не исключено, что за него это делал другой человек.

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). При этом тела Тарховых пока не найдены.

По предварительным данным, внучка Виктора Тархова может быть единственной наследницей. Его дочь Людмила Тархова отбывает наказание за вымогательство 200 млн руб. у депутата Александра Милеева.