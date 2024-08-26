Людмила Тархова подала жалобу на приговор в Верховный Суд РФ

В Верховном Суде РФ зарегистрировали жалобу от Людмилы Тарховой на приговор Ленинского райсуда Самары. Жалоба находится на изучении. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Верховного Суда.

Напомним, 19 декабря 2022 г. Ленинский районный суд Самары признал Людмилу Тархову виновной в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Александра Милеева. Суд установил, что с декабря 2020 г. по май 2021 г. Тархова вместе с "неустановленным лицом" требовала от Милеева деньги, угрожая в противном случае распространить в СМИ компромат на него.

В итоге Тархову приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд отказал потерпевшему в компенсации морального вреда. Оспорить это решение в апелляции не получилось. 30 мая 2023 г. областной суд согласился с приговором.

После этого женщина и ее адвокаты подали кассационные жалобы. Представление подала и прокуратура — надзорное ведомство просило отменить судебные решения по гражданскому иску и передать его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

24 октября 2023 г. Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный Людмиле Тарховой. В итоге кассационный суд встал на сторону прокуратуры по вопросу компенсации — гражданский иск отправят в суд первой инстанции. А вот Людмиле Тарховой не удалось оспорить назначенный срок.

Затем Тархова подала жалобу на приговор Ленинского райсуда от 19 декабря 2022 г. в Верховный Суд. 27 ноября эту жалобу вернули. Информация об этом есть на сайте суда.

Как подтвердили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Верховного Суда, 25 июля 2024 г. к ним поступила еще одна жалоба от Людмилы Тарховой на приговор Ленинского районного суда. Сейчас жалоба находится на изучении. Позже будет принято решение о рассмотрении ее в судебном заседании, либо будет вынесено иное решение.