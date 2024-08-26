16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вынесли приговор экс-дознавателю полиции за взятку Людмила Тархова подала жалобу на приговор в Верховный Суд РФ В Тольятти вынесли приговор экс-руководителю департамента городского хозяйства Дело об убийстве сотрудницы самарской полиции Ирины Янковской вернулось в Советский райсуд Тольяттинцу в суде удалось снизить выплату РСА за смертельное ДТП

Суды Происшествия

Людмила Тархова подала жалобу на приговор в Верховный Суд РФ

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Верховном Суде РФ зарегистрировали жалобу от Людмилы Тарховой на приговор Ленинского райсуда Самары. Жалоба находится на изучении. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Верховного Суда.

Фото: Вета Мурзина

Напомним, 19 декабря 2022 г. Ленинский районный суд Самары признал Людмилу Тархову виновной в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Александра Милеева. Суд установил, что с декабря 2020 г. по май 2021 г. Тархова вместе с "неустановленным лицом" требовала от Милеева деньги, угрожая в противном случае распространить в СМИ компромат на него.

В итоге Тархову приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд отказал потерпевшему в компенсации морального вреда. Оспорить это решение в апелляции не получилось. 30 мая 2023 г. областной суд согласился с приговором.

После этого женщина и ее адвокаты подали кассационные жалобы. Представление подала и прокуратура — надзорное ведомство просило отменить судебные решения по гражданскому иску и передать его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

24 октября 2023 г. Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный Людмиле Тарховой. В итоге кассационный суд встал на сторону прокуратуры по вопросу компенсации — гражданский иск отправят в суд первой инстанции. А вот Людмиле Тарховой не удалось оспорить назначенный срок.

Затем Тархова подала жалобу на приговор Ленинского райсуда от 19 декабря 2022 г. в Верховный Суд. 27 ноября эту жалобу вернули. Информация об этом есть на сайте суда.

Как подтвердили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе Верховного Суда, 25 июля 2024 г. к ним поступила еще одна жалоба от Людмилы Тарховой на приговор Ленинского районного суда. Сейчас жалоба находится на изучении. Позже будет принято решение о рассмотрении ее в судебном заседании, либо будет вынесено иное решение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1