Людмиле Тарховой не удалось оспорить свой приговор в кассации

Во вторник, 24 октября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы на приговор, вынесенный Людмиле Тарховой.
Напомним, 19 декабря 2022 г. Ленинский районный суд Самары признал ее виновной в вымогательстве 200 млн руб. у депутата Александра Милеева. Суд установил, что с декабря 2020 г. по май 2021 г. Тархова вместе с "неустановленным лицом" требовала от Милеева деньги, угрожая в противном случае распространить в СМИ компромат на него.
В итоге Тархову приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом суд отказал потерпевшему в решении о компенсации морального вреда. Оспорить это решение в апелляции не получилось. 30 мая 2023 г. областной суд согласился с приговором.
После этого женщина и ее адвокаты подали кассационные жалобы. Представление подала и прокуратура - надзорное ведомство просило отменить судебные решения по гражданскому иску и передать его для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
В итоге кассационный суд встал на сторону прокуратуры по вопросу компенсации - гражданский иск отправят в суд первой инстанции. А вот Людмиле Тарховой не удалось оспорить назначенный срок.
Последние комментарии
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...