Вступил в силу приговор в отношении Людмилы Тарховой по делу о вымогательстве 200 млн рублей

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда оставлен без изменения приговор Ленинского районного суда г. Самары от 19 декабря 2022 г. в отношении Людмилы Тарховой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, и иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере) и ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Судебным следствием установлено, что в период с декабря 2020 г. по май 2021 г. она совместно с "неустановленным лицом" высказала заведомо незаконное требование депутату Самарской губернской думы VI созыва Александру Милееву о передаче ей денежных средств в размере 200 млн руб. под угрозой распространения в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетях сведений, порочащих его репутацию.

12 июля 2021 г. при получении незаконного денежного вознаграждения Людмила Тархова была задержана.