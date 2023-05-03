Адвокат дочери экс-мэра Самары лишена статуса за предательство интересов клиентов

27 апреля в областном суде приступили к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор дочери экс-мэра Самары Людмиле Тарховой, которая признана виновной в вымогательстве, совершенном в группе с неустановленным лицом, и приговорена к семи годам лишения свободы.

В судебном заседании стало известно, что решением совета Палаты адвокатов Самарской области адвокат Елена Беленькая была лишена адвокатского статуса сроком на пять лет за грубейшие нарушениями законодательства в области адвокатуры и требований адвокатской этики. Как указано в этом решении — "за предательство интересов клиентов".

Напомним, из обвинения следует, что "неустановленное следствием лицо" передало Тарховой компрометирующие сведения на депутата губернской думы Александра Милеева. Одновременно с этим в обвинении указано, что эти сведения передала ей адвокат Беленькая. Об этом сообщила следствию сама Тархова в рамках досудебного соглашения, заключенного с прокурором в ходе предварительного следствия.

Обязательным условием соглашения было изобличение подследственной иных причастных лиц. Исполнение этого соглашения было бы важным смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Однако, следствие не стало привлекать Беленькую к ответственности, хотя вменило Тарховой совершение преступление в группе, что является отягчающим вину обстоятельством.

"Искусственное укрывательство Беленькой под видом "неустановленного лица" дало основание прокурору расторгнуть досудебное соглашение под тем предлогом, что наша подзащитная не исполнила принятые на себя обязанности по изобличению преступной деятельности иных лиц. Тем самым ее положение было ухудшено", — заявил суду адвокат Дмитрий Курмаев.

По утверждению самой Тарховой она все свои действия по истребованию долга с Милеева осуществляла под руководством Беленькой, которая на тот период являлась ее адвокатом. Последняя убеждала свою клиентку в законности действий в отношении Милеева, и не доверять своему адвокату у нее не было оснований.

К тому же именно Беленькая снабдила Тархову так называемым компроматом, часть которого добыла с помощью другой своей клиентки — жены потерпевшего. Адвокат убедила Милееву собрать компромат на мужа на случай, если тот решит с ней развестись.

Так как имеющиеся нарушения невозможно устранить на судебной стадии, защита просит вернуть дело прокурору, чтобы поставить вопрос об отмене постановления прокурора о расторжении досудебного соглашения. Также адвокаты рассчитывают на переквалификацию обвинения на статью о самоуправстве и, соответственно, о рассмотрении дела в особом порядке.

По мнению адвоката Андрея Карномазова, для отмены приговора есть и другое основание, так как вынесен он с использованием недопустимых доказательств. "Из большого перечня установленных законом тайн есть два вида самых охраняемых — это тайна исповеди и адвокатская тайна, — считает защитник. — Каждая из них имеет двойную защиту. Такие тайны не только запрещается раскрывать под страхом дисциплинарного наказания, но и если подобное все-таки произойдет, то полученную информацию запрещено использовать в качестве доказательства по уголовному делу. Однако, приговор в отношении Людмилы Тарховой основан именно на таких доказательствах и поэтому мы просим апелляционный суд его отменить".

Помимо указанного процессуального нарушения, защита заявила об иных многочисленных недопустимых доказательствах. Так, в частности, защита заявила о том, что имеющийся в деле "компромат" в действительности таковым не является, поскольку не содержит в себе ничего порочащего Милеева. Например, там есть запись диалога о "подкупе избирателей", но экспертиза о принадлежности голоса Александру Милееву следствием не проводилась, а сам он на следствии и в суде не подтверждал, что являлся участником подобных обсуждений.

Кроме того, защитой заявлено, что и этот так называемый компромат не может иметь отношения к делу, поскольку он был изъят 12 июля 2021 года, а вмененные Людмиле Тарховой эпизоды с использованием якобы "порочащих сведений" относятся к более раннему времени. А чтобы оценить, являлись ли они на самом деле порочащими или нет, их нужно было изымать у Милеева, которому Тархова по ее выражению подарила "компромат" еще в ходе первой встречи, состоявшейся 20 декабря 2020 г., после чего он еще полгода продолжал с ней встречаться, пока не решил обратиться с заявлением.