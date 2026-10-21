В Тольятти к 5 годам колонии приговорили виновника смертельного ДТП

Прокуратура Центрального района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и при отсутствии права управления транспортными средствами". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В сентябре 2025 года водитель автомобиля ВАЗ-21124, будучи пьяным и не имея прав, разогнался до 137 км/ч и наехал на опору электроосвещения. Пассажир, который находился на переднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, погиб.

Суд назначил виновному наказание — 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Также сообщается, что в пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда взыскано более 650 тысяч рублей.