В Тольятти к 5 годам колонии приговорили виновника смертельного ДТП

Прокуратура Центрального района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения и при отсутствии права управления транспортными средствами". Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В сентябре 2025 года водитель автомобиля ВАЗ-21124, будучи пьяным и не имея прав, разогнался до 137 км/ч и наехал на опору электроосвещения. Пассажир, который находился на переднем сидении и не был пристегнут ремнем безопасности, погиб.
Суд назначил виновному наказание — 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.
Также сообщается, что в пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда взыскано более 650 тысяч рублей.
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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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