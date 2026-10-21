Пенсионерка из Самарской области потеряла 70 тыс. руб., пытаясь купить бытовку

В Борском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадала 73‑летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Местная жительница хотела купить металлическую бытовку для дачного участка, нашла в интернете объявление и оставила заявку. Вскоре ей позвонил якобы менеджер компании, предложил перейти в сторонний мессенджер, прислал реквизиты и убедил женщину внести предоплату. Женщина отправила ему 70 тыс. рублей. В течение месяца после этого продавец" присылал "документы" с гарантиями и расписывал сроки поставки. При этом, как оказалось, присланные файлы лишь имитировали официальные бумаги от имени организации и не имели юридической силы. Когда же срок поставки истек, "менеджер" пропал, бытовку пенсионерка так и не получила.