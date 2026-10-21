Пенсионерка из Самарской области потеряла 70 тыс. руб., пытаясь купить бытовку

В Борском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества, от которого пострадала 73‑летняя женщина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Местная жительница хотела купить металлическую бытовку для дачного участка, нашла в интернете объявление и оставила заявку. Вскоре ей позвонил якобы менеджер компании, предложил перейти в сторонний мессенджер, прислал реквизиты и убедил женщину внести предоплату. Женщина отправила ему 70 тыс. рублей. В течение месяца после этого продавец" присылал "документы" с гарантиями и расписывал сроки поставки. При этом, как оказалось, присланные файлы лишь имитировали официальные бумаги от имени организации и не имели юридической силы. Когда же срок поставки истек, "менеджер" пропал, бытовку пенсионерка так и не получила.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут