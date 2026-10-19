Житель Самарской области напал на жену с ножом ради выпивки

Прокуратура Кошкинского района Самарской области утвердила обвинение 53-летнему местному жителю по делу о разбое.

По версии следствия, мужчина пьяным пришел в магазин в с. Кошки, где работали его жена и теща. Он хотел купить алкоголь, но женщины отказали. Желание выпить оказалось столь сильным, что обвиняемый взял лежавший на прилавке нож и начал угрожать супруге, требуя продать спиртное. В итоге дебоширу все же позволили взять алкоголь.

Уголовное дело направили в суд.