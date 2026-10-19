Бывший чиновник из Новокуйбышевска незаконно приватизировал муниципальное жилье

В Новокуйбышевске прокуратура добилась возврата в муниципальную собственность незаконно приватизированной квартиры. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее бывший муниципальный служащий получил квартиру по договору социального найма и приватизировал ее. При этом он не являлся нуждающимся и малоимущим и, следовательно, не имел законных оснований на эти действия с принадлежащим городу жильем.

В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало признать приватизацию незаконной и вернуть квартиру в муниципальную собственность. Суд этот иск удовлетворил.

При этом ранее выяснилось, что мужчина устроился на свою должность на основании поддельного диплома. В октябре 2025 г. его осудили за это и приговорили к пяти месяцам ограничения свободы.