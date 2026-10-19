Бывший чиновник из Новокуйбышевска незаконно приватизировал муниципальное жилье

В Новокуйбышевске прокуратура добилась возврата в муниципальную собственность незаконно приватизированной квартиры. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее бывший муниципальный служащий получил квартиру по договору социального найма и приватизировал ее. При этом он не являлся нуждающимся и малоимущим и, следовательно, не имел законных оснований на эти действия с принадлежащим городу жильем.
В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд и потребовало признать приватизацию незаконной и вернуть квартиру в муниципальную собственность. Суд этот иск удовлетворил.
При этом ранее выяснилось, что мужчина устроился на свою должность на основании поддельного диплома. В октябре 2025 г. его осудили за это и приговорили к пяти месяцам ограничения свободы.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!