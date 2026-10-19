Жителя губернии уличили в финансировании украинской религиозной организации

УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к финансированию украинской религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна", деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что подозреваемый неоднократно переводил деньги на счета московской ячейки указанной структуры.
Собранные деньги использовались украинской стороной для реализации информационных акций по дискредитации политики органов государственной власти и Вооруженных Сил Российской Федерации.
Следственным отделом по г. Кинель СУ СК России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ "Предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной территории РФ ее деятельности в соответствии
с законодательством РФ".
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут