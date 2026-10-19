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Преступления Происшествия

Жителя губернии уличили в финансировании украинской религиозной организации

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность местного жителя, причастного к финансированию украинской религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение" Владимира Мунтяна", деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что подозреваемый неоднократно переводил деньги на счета московской ячейки указанной структуры.

Собранные деньги использовались украинской стороной для реализации информационных акций по дискредитации политики органов государственной власти и Вооруженных Сил Российской Федерации.
Следственным отделом по г. Кинель СУ СК России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 284.1 УК РФ "Предоставление или сбор средств, либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной территории РФ ее деятельности в соответствии 
с законодательством РФ".

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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