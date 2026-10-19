Мошенники похитили у жительницы Новокуйбышевска 500 тыс. рублей

В полицию за помощью обратилась 75-летняя жительница Новокуйбышевска, заявившая о хищении у нее 500 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщина в опросе указала, что в течение недели неизвестные лица, действуя последовательно под видом специалистов по установке домофонов, сотрудников "Росфинмониторинга" и представителей правоохранительных органов, убедили в том, что с ее расчетного счета мошенники переводят денежные средства в поддержку ВСУ.
Злоумышленники поддерживали контакт с пенсионером, используя методы психологического давления и создавая впечатление официальной проверки. Доверившись им и следуя инструкциям, потерпевшая осуществила перевод всех своих сбережений на так называемый "безопасный счет", после чего звонки от неизвестных прекратились. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию за помощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей преступников и возможное возмещение причиненного ущерба.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут