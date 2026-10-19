Мошенники похитили у жительницы Новокуйбышевска 500 тыс. рублей

В полицию за помощью обратилась 75-летняя жительница Новокуйбышевска, заявившая о хищении у нее 500 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина в опросе указала, что в течение недели неизвестные лица, действуя последовательно под видом специалистов по установке домофонов, сотрудников "Росфинмониторинга" и представителей правоохранительных органов, убедили в том, что с ее расчетного счета мошенники переводят денежные средства в поддержку ВСУ.

Злоумышленники поддерживали контакт с пенсионером, используя методы психологического давления и создавая впечатление официальной проверки. Доверившись им и следуя инструкциям, потерпевшая осуществила перевод всех своих сбережений на так называемый "безопасный счет", после чего звонки от неизвестных прекратились. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию за помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники территориального ОВД проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личностей преступников и возможное возмещение причиненного ущерба.