За невыполненные работы на водозаборе прокуратура добилась взыскания миллионов

Подрядчики получили контракт на десятки миллионов, но вот работы не выполнили. Теперь им придется отдать и деньги, и проценты. Также было возбуждено уголовное дело и ведется еще одна проверка.

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску зампрокурора региона. Как рассказали в ведомстве, иск был о взыскании с подрядной организации причиненного ущерба и процентов за пользование чужими денежными средствами.

"Направлению иска в суд предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что между МКУ "Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский" и строительной организацией заключен контракт стоимостью более 20 млн рублей на выполнение работ по замене трансформаторов на водозаборе в поселке Осинки. Работы были оплачены за счет средств муниципального и регионального бюджетов, при этом фактически выполнены не были", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Арбитраж полностью удовлетворил требования прокуратуры. С подрядчика взыскали более 24 млн рублей.

Но на этом история не закончилась. Как рассказали в прокуратуре, в отношении директора казенного учреждения, обвиняемого в служебном подлоге, вынесен обвинительный приговор. Кроме того, сейчас ведется проверка по факту совершения мошеннических действий со стороны исполнителя контракта. Само исполнение контракта находится на контроле прокуратуры.

Согласно данным Seldon.Basis, сейчас учреждение возглавляет Юрий Акиншин, ранее руководителями являлись Александр Павлов, Сергей Киреев. У учреждения 33 арбитражных дела, в 20 из них МКУ выступает третьим лицом. Имеются иски "СамРЭК-Эксплуатация".

Напомним, ранее в Самарской области уже были претензии к подрядчикам, которые не выполняли обязательств. Жестко высказывался на этот счет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Некоторые проверки такого рода инициировал глава региона.