16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За невыполненные работы на водозаборе прокуратура добилась взыскания миллионов 19‑летний тольяттинец вместо дохода в 10 тысяч получил штраф в 400 тысяч Самарский студент лишился 50 тыс. рублей из-за звонка псевдосотрудника деканата вуза Силовики задержали ОПГ "Шуваевых" за похищение дизеля В Самаре арестовали пьяного водителя, устроившего стрельбу на парковке

Преступления Происшествия

За невыполненные работы на водозаборе прокуратура добилась взыскания миллионов

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 237
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подрядчики получили контракт на десятки миллионов, но вот работы не выполнили. Теперь им придется отдать и деньги, и проценты. Также было возбуждено уголовное дело и ведется еще одна проверка.

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску зампрокурора региона. Как рассказали в ведомстве, иск был о взыскании с подрядной организации причиненного ущерба и процентов за пользование чужими денежными средствами.

"Направлению иска в суд предшествовала прокурорская проверка, в ходе которой установлено, что между МКУ "Архитектурно-планировочного и инженерного обеспечения муниципального района Красноармейский" и строительной организацией заключен контракт стоимостью более 20 млн рублей на выполнение работ по замене трансформаторов на водозаборе в поселке Осинки. Работы были оплачены за счет средств муниципального и регионального бюджетов, при этом фактически выполнены не были", — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Арбитраж полностью удовлетворил требования прокуратуры. С подрядчика взыскали более 24 млн рублей.

Но на этом история не закончилась. Как рассказали в прокуратуре, в отношении директора казенного учреждения, обвиняемого в служебном подлоге, вынесен обвинительный приговор. Кроме того, сейчас ведется проверка по факту совершения мошеннических действий со стороны исполнителя контракта. Само исполнение контракта находится на контроле прокуратуры.

Согласно данным Seldon.Basis, сейчас учреждение возглавляет Юрий Акиншин, ранее руководителями являлись Александр Павлов, Сергей Киреев. У учреждения 33 арбитражных дела, в 20 из них МКУ выступает третьим лицом. Имеются иски "СамРЭК-Эксплуатация".

Напомним, ранее в Самарской области уже были претензии к подрядчикам, которые не выполняли обязательств. Жестко высказывался на этот счет губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Некоторые проверки такого рода инициировал глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Балашова 06 октября 2026 03:44 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

а вы не в курсе всего этого?

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1