Жительница Отрадного потеряла 90 тыс. рублей по вине мошенников

Жительница Отрадного потеряла 90 тысяч рублей, поверив в "выигрыш", передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В одной из групп в мессенджере Telegram неизвестный сообщил женщине, что она выиграла 200 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, "сотрудник" потребовал оплатить госпошлину и налог. Женщина перевела средства, но мошенник заявил, что платеж "не прошел", и попросил повторить операцию. В результате потерпевшая перевела злоумышленнику около 90 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.