Молодой курьер из Кинеля помог мошенникам выманить полмиллиона у пенсионерки

В Кинельском районе суд рассмотрит дело курьера, причастного к обману пенсионерки: мужчина забрал у нее 525 тыс. руб. и перевел мошенникам через криптообменник.
23‑летнего обвиняемого будут судить за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц. На имущество фигуранта (земельный участок с домом, автомобиль и сотовый телефон) наложен арест.
Уголовное дело направлено в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц