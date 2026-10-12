Молодой курьер из Кинеля помог мошенникам выманить полмиллиона у пенсионерки

В Кинельском районе суд рассмотрит дело курьера, причастного к обману пенсионерки: мужчина забрал у нее 525 тыс. руб. и перевел мошенникам через криптообменник.

23‑летнего обвиняемого будут судить за мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц. На имущество фигуранта (земельный участок с домом, автомобиль и сотовый телефон) наложен арест.

Уголовное дело направлено в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство.