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Музеи и выставки Культура

Искусство Западной Европы: шедевры из Тульского музея изобразительных искусств представят в Самаре

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 октября 2026 года, в Самарском областном художественном музее начнет работу выставка "Западноевропейское искусство XVII–XIX веков" из собрания Тульского музея изобразительных искусств. Экспозиция познакомит посетителей с произведениями европейских художественных школ XVII–XIX веков и позволит проследить разнообразие жанров, сюжетов и творческих традиций европейской живописи.

Выставка объединит произведения мастеров Италии, Голландии, Фландрии, Франции, Германии и Польши. Живописные полотна, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства представят разные стороны европейской художественной культуры — от пасторальных пейзажей и бытовых сцен до религиозных композиций, натюрмортов и портретов.

История коллекции западноевропейского искусства Тульского музея изобразительных искусств тесно связана с дворянскими усадьбами Тульской губернии. Значительную часть собрания составили произведения, поступившие из имений Бобринских, Олсуфьевых, Гагариных, Голицыных, Урусовых, Волконских и других представителей дворянских фамилий. Несмотря на сравнительно небольшой объем, коллекция отличается жанровым разнообразием и позволяет познакомиться с произведениями художников, чье творчество в российских музейных собраниях представлено нечасто.

Среди экспонатов — "Пейзаж со стадом" голландского живописца Николаса Берхема, "Пейзаж с замком" немецкого мастера Освальда Ахенбаха, "Ночной пейзаж" польского художника ВинцентиДмоховского и "Рыбки" Якоба Гиллига. Эти работы демонстрируют различные подходы европейских мастеров к изображению природы и повседневной жизни. Особое место занимают произведения, раскрывающие интерес художников к театральным эффектам освещения, выразительности бытовых сцен и символическому языку натюрморта.

Религиозную живопись представят композиция "Обручение Марии с Иосифом" итальянского художника Доменико Корви и произведение неизвестного художника "Мадонна с младенцем Христом и Иоанном Крестителем". Среди жанровых картин выделяются "Ярмарочный театр" (копия с картины немецкого художника Теодора Хоземанна), "У постели больной матери" Феликса Шлезингера и "Итальянская площадь" фламандского живописца Яна Миля. Эти произведения позволяют увидеть, насколько широк был круг сюжетов европейского искусства — от семейной жизни и городских сцен до библейских историй и идеализированных пейзажей.

Живописную часть дополнят образцы скульптуры, в том числе бронзовые работы французских мастеров Поля Жозефа РаймонаГайрара, Пьера Жюля Мена и Теодора Жозефа-Наполеона Жака. Экспозицию также украсят предметы декоративно-прикладного искусства: изделия из фарфора и цветного стекла, каминные и кабинетные часы, а также бульотки — старинные водогрейные сосуды, служившие для поддержания температуры горячей воды во время продолжительных чаепитий.

Выставка "Западноевропейское искусство XVII–XIX веков" станет важной и практической возможностью увидеть произведения из собрания Тульского музея изобразительных искусств (филиала ГУК ТО "Тульское музейное объединение") в Самаре и открыть для себя многообразие европейской художественной традиции, в которой соединяются мастерство, историческая память, повседневные сюжеты и представления разных эпох о красоте.

Выставка начинает свою работу 23 октября 2026 года в Самарском областном художественном музее, с 10:00. Стоимость билета 300 рублей, льготного — 150 рублей.

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