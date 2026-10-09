Селянка из Кинель-Черкасского района похитила у приятельницы деньги через банковское приложение

В августе в полицию Кинель-Черкасского района обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что приятельница пришла к ней в гости и через мобильник похитила деньги с банковского счета, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
О хищении денег потерпевшая узнала, просмотрев уведомления в банковском приложении. Самостоятельно вернуть деньги она не смогла и обратилась за помощью в полицию.
Правоохранители задержали подозреваемую — 37-летнюю местную жительницу. Женщина призналась, что пришла в гости к знакомой и попросила показать, как работает банковское приложение. Хозяйка дома, не подозревая о намерениях знакомой, ввела пароль и передала ей мобильный телефон для изучения, после чего вышла из комнаты. Воспользовавшись отсутствием потерпевшей, местная жительница оформила на ее имя кредит и после получения одобрения перевела их на банковскую карту своего знакомого, которого попросила обналичить деньги в банкомате. Общий ущерб составил 10 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Последние комментарии
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц