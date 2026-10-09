Селянка из Кинель-Черкасского района похитила у приятельницы деньги через банковское приложение

В августе в полицию Кинель-Черкасского района обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что приятельница пришла к ней в гости и через мобильник похитила деньги с банковского счета, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

О хищении денег потерпевшая узнала, просмотрев уведомления в банковском приложении. Самостоятельно вернуть деньги она не смогла и обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемую — 37-летнюю местную жительницу. Женщина призналась, что пришла в гости к знакомой и попросила показать, как работает банковское приложение. Хозяйка дома, не подозревая о намерениях знакомой, ввела пароль и передала ей мобильный телефон для изучения, после чего вышла из комнаты. Воспользовавшись отсутствием потерпевшей, местная жительница оформила на ее имя кредит и после получения одобрения перевела их на банковскую карту своего знакомого, которого попросила обналичить деньги в банкомате. Общий ущерб составил 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".