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Транспорт и связь Экономика и бизнес

5015 человек не прошли мимо: HONOR, "ЛизаАлерт" и Билайн подвели итоги социального эксперимента

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 15 по 17 октября технологический бренд HONOR, добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" и оператор связи Билайн провели социальный эксперимент в Москве на Арбате, приуроченный к 16-летию отряда.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Организаторы установили интерактивную инсталляцию, чтобы привлечь внимание к проблеме пропажи людей, рассказать о возможностях современных технологий в поисках и способах позаботиться о близких. За три дня у интерактивной инсталляции, изображавшей потерявшуюся пожилую женщину, остановились 5015 человек. Проект напомнил, что в поиске пропавших важны и современные технологии, и готовность окружающих вовремя предложить помощь.

Как проходил эксперимент

В центре инсталляции организаторы разместили фигуру, имитирующую потерявшуюся пожилую женщину со смартфоном HONOR X9e Pro в руках: по замыслу авторов, она не могла найти дорогу домой. Эксперимент проходил на Арбате по адресу улица Арбат, 10–12 с 07:00 15 октября до 22:00 17 октября.

Отклик прохожих учитывался при условии, что посетитель задерживался у стенда минимум на 15 секунд, чтобы прочитать информацию, воспользоваться смартфоном или выбрать один из способов позаботиться о близких. После этого на груди фигуры загорался свет, а значение цифрового счетчика увеличивалось. За время акции счетчик зафиксировал 5015 таких взаимодействий.

Помимо реакции прохожих, организаторам было важно привлечь внимание к масштабам проблемы пропаж людей и рассказать о деятельности отряда. Посетители могли узнать о работе "ЛизаАлерт", почему так важен смартфон с большой батареей для безопасности близких и способах подключения сервиса "Геопоиск с ЛизаАлерт" от Билайн, а также правилах обращения за помощью. Для части прохожих это стало первым знакомством с деятельностью отряда.

Почему проблема требует внимания

По данным "ЛизаАлерт", за 16 лет в отряд поступило более 376 тысяч заявок на поиск пропавших, более 282 тысяч человек были найдены живыми. Более 30 тысяч человек нашли погибшими, в том числе свыше 10 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше. Пожилые люди могут потеряться даже в знакомом районе, и окружающим не всегда очевидно, что им нужна помощь.

В случаях, когда речь идет о дезориентированном человеке (он не может назвать свой адрес и самостоятельно вернуться домой, не помнит контакты своих близких), поисковики-добровольцы запускают "обратный" поиск, то есть помогают установить личность найденного, ищут его родных и дом.

Специалисты направления "Лес на связи" отряда "ЛизаАлерт" дистанционно помогают людям выйти из леса при наличии мобильной связи и заряженного телефона. За время работы данного направления в него поступило более 28 тысяч заявок.

Связь и технологии для безопасности близких

В руках фигуры находился смартфон HONOR X9e Pro с аккумулятором емкостью 11 000 мА·ч. Устройство оставалось включенным на протяжении трехдневного эксперимента без подзарядки, несмотря на дождь, пониженную температуру и использование посетителями. К завершению акции сохранилось 73% заряда. Для модели заявлена максимальная защита от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. В ситуации поиска человека длительная автономность устройства помогает сохранить возможность связи со спасателями и с помощью сервиса "Геопоиск с ЛизаАлерт" передавать координаты поисковому отряду.

Сервис "Геопоиск с ЛизаАлерт" позволяет абоненту заранее дать согласие на передачу координат поисковому отряду в случае пропажи человека. Подключение и использование сервиса бесплатны. Во время акции посетители могли перейти по QR-коду к информации о подключении для себя или близких.

На стенде также был указан номер горячей линии "ЛизаАлерт" 8 800 700-54-52, которая принимает обращения круглосуточно. Звонки и помощь отряда бесплатны. При пропаже человека необходимо незамедлительно подать заявление в полицию, затем обратиться в "ЛизаАлерт": ждать трое суток не нужно.

Поддержка деятельности отряда

Билайн планирует направить 100 рублей с продажи каждого смартфона HONOR X9e Pro, проданного в период с 15.10.2026 по 15.11.2026 гг. в интернет-магазине и офисах, в общий сбор на оборудование для поисково-спасательных операций.

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