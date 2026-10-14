В России стало больше смартфонов с вирусами

Летом 2026 года число пользователей, на смартфонах которых выявили вредоносные программы, выросло на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных системы мониторинга киберугроз МегаФона. При этом злоумышленники продолжают активно использовать фишинговые ресурсы для своих схем и пытаются получить доступ к аккаунтам в мессенджерах для совершения мошеннических звонков.

Во все летние месяцы 2026 года число заблокированных подозрительных звонков оставалось ниже прошлого года. В июне показатель сократился на 31% год к году, в июле — на 41%, а в августе — уже на 75%. Это связано прежде всего с активной борьбой с телефонным мошенничеством со стороны государства и бизнеса. При этом характерного для прошлого лета всплеска в августе, когда россияне начинают возвращаться из отпусков, в этом году не произошло. Если в 2025 году на август пришлось больше половины всех заблокированных за сезон подозрительных звонков, то в 2026-м их объём распределился между тремя месяцами лета практически равномерно. В сентябре показатель также снизился ещё на 3% относительно августа, а год к году — на 73%.

Эксперты МегаФона также отмечают продолжающийся тренд "угона" аккаунтов пользователей в мессенджерах, которые мошенники после используют для звонков. Для похищений применяют социальную инженерию, вредоносные программы или предлагают владельцам сдать аккаунт в аренду за деньги.

По оценке специалистов МегаФона, число фишинговых ресурсов остаётся на стабильно высоком уровне. Такие сайты маскируют под банки, маркетплейсы, государственные и другие привычные пользователям порталы, чтобы получить логины, пароли, платёжные данные и другую конфиденциальную информацию. Среди выявленных фишинговых сайтов лидируют категории ресурсов, связанные с инвестициями и криптовалютами (30%), а также социальными сетями и мессенджерами (21%). В топ-5 также вошли ресурсы с потенциально вредоносными установочными файлами приложений для Android — APK-файлы — (9%), платёжные шлюзы (8%) и сайты с фейковыми новостями (7%). При этом отдельные сайты могут относиться сразу к нескольким категориям.

Этим летом распространение вирусов для смартфонов показало не менее высокую динамику. Речь идёт прежде всего о троянах для устройств на операционной системе Android. Такие приложения могут самостоятельно устанавливать другие программы без ведома владельца, перехватывать уведомления, создавать удалённый доступ к смартфону, похищать личные данные и следить за пользователем. С июня по август 2026 года число абонентов, на девайсах которых выявили вредоносные программы, выросло на 34% относительно того же периода 2025 года, а самый заметный прирост пришёлся на август — 77%.

"Мы видим устойчивый тренд по вредоносным приложениям для мобильных устройств уже на протяжении нескольких месяцев. Более того, мы обнаружили кейсы, в которых сочетаются и мошеннические вызовы, и установка зараженного ПО. Человек попадает под влияние злоумышленника, который может убедить его сделать всё что угодно: перевести деньги на "безопасные счета", отдать наличные курьеру и так далее. А для того чтобы контролировать жертву в режиме 24/7 и менять вектор атаки, убеждают установить шпионский троян на устройство под видом легального ПО. Чтобы снизить риск заражения, важно устанавливать приложения только из официальных магазинов, не переходить по подозрительным ссылкам, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирусное ПО", — отметил директор департамента МегаФона по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.