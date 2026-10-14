С любовью из Казани: завершились съемки специального сезона "Ландышей" для Wink

Съемки продолжения одного из самых популярных российских сериалов последних лет — "Ландыши" — завершены. Специальный сезон "Ландыши. Целоваться не будем" (18+) начал сниматься в Татарстане, охватив исторический центр столицы республики и Казанский кремль, Свияжск, а также территорию Казанского высшего танкового командного училища. Второй блок съемок прошел в московском регионе. Производством занимается компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ Студией".
На экраны в продолжении проекта линейки Wink Originals вернутся любимые зрителями герои — Катя, Леха, Анна, Бублик и Светка в исполнении Ники Здорик, Сергея Городничего, Вероники Тимофеевой, Ивана Алексеева-Лару и Ирины Паутовой соответственно. Вместе с ними появятся и новые персонажи, которых сыграли Павел Комаров, Олег Тактаров, Анна Уколова, Анна Банщикова, Алена Яковлева и другие. Режиссером спецсезона стал Михаил Пипия, работавший над предыдущей частью проекта "Ландыши. Вторая весна". Автор сценария — Василий Павлов при участии Анны Персиковой, продюсер и автор идеи — Юрий Сапронов.
Создатели по-прежнему не раскрывают подробностей сюжета, но обещают сохранить все, за что зрители полюбили "Ландыши": любовь, юмор и искренность. Известно лишь, что история будет развиваться одновременно в прошлом и настоящем, раскрывая знакомых героев с неожиданных сторон. В секрете пока остается и то, к кому именно относится загадочное "Целоваться не будем".
Музыка вновь станет одной важных составляющих сериала. Несколько известных песен из "Ландышей" перепели на татарском языке — хиты прозвучат в необычном исполнении. Кроме того, в продолжении появятся композиции, написанные специально для этого сезона.
Михаил Пипия, режиссер-постановщик:
"Ландыши. Целоваться не будем" для меня не просто проект. Это очень важная и значимая часть моей жизни. Кино невозможно сделать в одиночку, и на этом проекте мы действительно стали единым организмом, одной командой, где каждый был важен и результат одного зависел от другого. Мы вместе проживали сложные дни, радовались удачным сценам, уставали, спорили, смеялись и шли дальше. Я как режиссер могу придумать кадр, сцену, интонацию, но оживить все это можно только вместе. Я счастлив, что "Ландыши" случились в моей жизни именно с этой командой. Спасибо каждому за наше кино".
Интересные факты о съемках:
- Одной из самых необычных локаций стала крыша Музея Казанского кремля.
- Часть съемок проходила на территории Казанского высшего танкового командного училища и во всех массовых сценах там принимали участие настоящие курсанты.
- Во время съемок одной из сцен актер Олег Тактаров показал курсантам несколько боевых приемов: этот момент сняли на видео, ролик разошелся по соцсетям и уже набрал более 1,5 млн просмотров.
- Значительная часть съемок проходила на натуре, поэтому многое зависело от погоды, при этом съемочной группе неизменно везло: даже в дни, когда прогноз обещал дождь, перед командой "Мотор!" тучи рассеивались.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово