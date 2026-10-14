С любовью из Казани: завершились съемки специального сезона "Ландышей" для Wink

Съемки продолжения одного из самых популярных российских сериалов последних лет — "Ландыши" — завершены. Специальный сезон "Ландыши. Целоваться не будем" (18+) начал сниматься в Татарстане, охватив исторический центр столицы республики и Казанский кремль, Свияжск, а также территорию Казанского высшего танкового командного училища. Второй блок съемок прошел в московском регионе. Производством занимается компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ Студией".

На экраны в продолжении проекта линейки Wink Originals вернутся любимые зрителями герои — Катя, Леха, Анна, Бублик и Светка в исполнении Ники Здорик, Сергея Городничего, Вероники Тимофеевой, Ивана Алексеева-Лару и Ирины Паутовой соответственно. Вместе с ними появятся и новые персонажи, которых сыграли Павел Комаров, Олег Тактаров, Анна Уколова, Анна Банщикова, Алена Яковлева и другие. Режиссером спецсезона стал Михаил Пипия, работавший над предыдущей частью проекта "Ландыши. Вторая весна". Автор сценария — Василий Павлов при участии Анны Персиковой, продюсер и автор идеи — Юрий Сапронов.

Создатели по-прежнему не раскрывают подробностей сюжета, но обещают сохранить все, за что зрители полюбили "Ландыши": любовь, юмор и искренность. Известно лишь, что история будет развиваться одновременно в прошлом и настоящем, раскрывая знакомых героев с неожиданных сторон. В секрете пока остается и то, к кому именно относится загадочное "Целоваться не будем".

Музыка вновь станет одной важных составляющих сериала. Несколько известных песен из "Ландышей" перепели на татарском языке — хиты прозвучат в необычном исполнении. Кроме того, в продолжении появятся композиции, написанные специально для этого сезона.

Михаил Пипия, режиссер-постановщик:

"Ландыши. Целоваться не будем" для меня не просто проект. Это очень важная и значимая часть моей жизни. Кино невозможно сделать в одиночку, и на этом проекте мы действительно стали единым организмом, одной командой, где каждый был важен и результат одного зависел от другого. Мы вместе проживали сложные дни, радовались удачным сценам, уставали, спорили, смеялись и шли дальше. Я как режиссер могу придумать кадр, сцену, интонацию, но оживить все это можно только вместе. Я счастлив, что "Ландыши" случились в моей жизни именно с этой командой. Спасибо каждому за наше кино".

Интересные факты о съемках: