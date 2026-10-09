МТС вывела в эфир отечественную базовую станцию ИРТЕЯ в Безенчукском районе

МТС вывела в эфир отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ" в западной части поселка Безенчук, где проживает порядка 19 тысяч человек. Благодаря запуску нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в северо-западной части населенного пункта выросла на треть.

Базовая станция "ИРТЕЯ" может работать в диапазоне 2100 МГц и 2600 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет от МТС для жителей Безенчука, а также для гостей Безенчукского района. Новое телеком-оборудование в северо-западной части Безенчука расположено вблизи дороги, которая соединяет поселок с крупным селом Васильевка. Отечественная сеть LTE охватила основные социальные объекты и административные здания, магазины, школы, культурные объекты и библиотеки.

"Ранее мы значительно расширили покрытие сети в Безенчукском районе и вывели сразу 9 новых базовых станций в малых населенных пунктах. Мы продолжаем развивать связь и добавили новое оборудование в тех локациях, где необходимо было не только нарастить скорости передачи данных, но и обеспечить бесшовное покрытие сети на логистических путях. В Безенчукском районе находится множество туристических и природных мест: от исторических храмов до турбаз и парка-отеля Васильевский. Поэтому для нас важно, чтобы у жителей и гостей района связь была как в населенном пункте, так и в пути", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Оборудование разработано и произведено ООО "ИРТЕЯ", российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО "МТС". Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.