МТС вывела в эфир отечественную базовую станцию ИРТЕЯ в Безенчукском районе

МТС вывела в эфир отечественную базовую станцию "ИРТЕЯ" в западной части поселка Безенчук, где проживает порядка 19 тысяч человек. Благодаря запуску нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в северо-западной части населенного пункта выросла на треть.
Базовая станция "ИРТЕЯ" может работать в диапазоне 2100 МГц и 2600 МГц, обеспечивая устойчивую голосовую связь и высокоскоростной интернет от МТС для жителей Безенчука, а также для гостей Безенчукского района. Новое телеком-оборудование в северо-западной части Безенчука расположено вблизи дороги, которая соединяет поселок с крупным селом Васильевка. Отечественная сеть LTE охватила основные социальные объекты и административные здания, магазины, школы, культурные объекты и библиотеки.
"Ранее мы значительно расширили покрытие сети в Безенчукском районе и вывели сразу 9 новых базовых станций в малых населенных пунктах. Мы продолжаем развивать связь и добавили новое оборудование в тех локациях, где необходимо было не только нарастить скорости передачи данных, но и обеспечить бесшовное покрытие сети на логистических путях. В Безенчукском районе находится множество туристических и природных мест: от исторических храмов до турбаз и парка-отеля Васильевский. Поэтому для нас важно, чтобы у жителей и гостей района связь была как в населенном пункте, так и в пути", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Оборудование разработано и произведено ООО "ИРТЕЯ", российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО "МТС". Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово