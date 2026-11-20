Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает повышать уровень цифровой грамотности жителей Самарской области. В течение осени специалисты компании провели серию лекций в школах и учреждениях социальной сферы по всему региону. Участники узнали о правилах цифровой безопасности и актуальных угрозах в сети.
С сентября по октябрь 2026 года специалисты Т2 провели 16 лекций для сотрудников и подопечных социальных учреждений, а также для школьников Самарской области. На встречах они поднимали тему кибербезопасности и современных угроз, которые существуют сегодня в виртуальном пространстве.
Мероприятия прошли в Самаре, Чапаевске, Новокуйбышевске и Похвистнево. Специалисты Т2 прочитали лекции в Областном центре содействия семейному устройству детей "Надежда", Чапаевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Комплексном центре социального обслуживания населения "Ровесник" и более чем десяти других учреждениях.
По оценкам экспертов, человеческий фактор является причиной 95% киберинцидентов. Именно поэтому в Т2 считают важным проводить работу с каждым, кто осваивает современные технологии. Для своих абонентов оператор создал уникальную систему SAFEWALL, которая действует на всех тарифах Т2. Она включает в себя блокировку подозрительных звонков, антиспам для SMS, защиту от взлома и скрытых подписок. SAFEWALL совмещает основные бесплатные опции и дополнительные инструменты, которыми можно управлять в приложении.
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"Через несколько лет сегодняшние студенты станут специалистами, в том числе в таких сферах как медицина, строительство и образование. Человеческие решения там имеют особый вес, поэтому знание принципов кибербезопасности превращается из дополнительного навыка в обязательный. Сотрудники Т2 готовы вносить свой вклад в формирование новой цифровой культуры и расширять географию проекта на новые учебные заведения".
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет