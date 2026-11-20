Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает повышать уровень цифровой грамотности жителей Самарской области. В течение осени специалисты компании провели серию лекций в школах и учреждениях социальной сферы по всему региону. Участники узнали о правилах цифровой безопасности и актуальных угрозах в сети.

С сентября по октябрь 2026 года специалисты Т2 провели 16 лекций для сотрудников и подопечных социальных учреждений, а также для школьников Самарской области. На встречах они поднимали тему кибербезопасности и современных угроз, которые существуют сегодня в виртуальном пространстве.

Мероприятия прошли в Самаре, Чапаевске, Новокуйбышевске и Похвистнево. Специалисты Т2 прочитали лекции в Областном центре содействия семейному устройству детей "Надежда", Чапаевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Комплексном центре социального обслуживания населения "Ровесник" и более чем десяти других учреждениях.

По оценкам экспертов, человеческий фактор является причиной 95% киберинцидентов. Именно поэтому в Т2 считают важным проводить работу с каждым, кто осваивает современные технологии. Для своих абонентов оператор создал уникальную систему SAFEWALL, которая действует на всех тарифах Т2. Она включает в себя блокировку подозрительных звонков, антиспам для SMS, защиту от взлома и скрытых подписок. SAFEWALL совмещает основные бесплатные опции и дополнительные инструменты, которыми можно управлять в приложении.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Через несколько лет сегодняшние студенты станут специалистами, в том числе в таких сферах как медицина, строительство и образование. Человеческие решения там имеют особый вес, поэтому знание принципов кибербезопасности превращается из дополнительного навыка в обязательный. Сотрудники Т2 готовы вносить свой вклад в формирование новой цифровой культуры и расширять географию проекта на новые учебные заведения".