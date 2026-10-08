МТС запустила решения для обеспечения связью труднодоступных территорий

ПАО "МТС" вывело на рынок телекоммуникационного оборудования быстровозводимые многофункциональные опоры связи для обеспечения сети в удаленных и малонаселенных территориях, где отсутствует техническая возможность подключения базовой станции к электросетям.

Многофункциональная опора МФО-15 высотой 15 метров, оснащенная климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором, может работать вдоль автомобильных трасс и железнодорожных путей, в местах добычи ресурсов и проведения строительных работ, обеспечивать связью вахтовые поселки. Также МФО-15 может быть использована для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в промышленном секторе. Опора собирается за три часа силами трех человек и автоманипулятором. Дизель-генератор на одной топливной заправке способен обеспечить бесперебойную работу базовой станции без внешнего электроснабжения в течение 12 дней. После дозаправки цикл использования повторяется.

Также к началу 2027 года МТС планирует поставить в регионы России первые аэромобильные комплексы связи (АМКС) на базе летательных аппаратов, которые предназначены для оперативного развертывания мобильной связи на удаленных и труднодоступных территориях. АМКС способен оперативно развернуть мобильную связь LTE/5G в местах ее отсутствия для проведения массовых мероприятий, сельхозработ, экомониторинга, поисково-спасательных операций, ликвидации последствий ЧС и других задач. Решение также может использоваться для организации выделенных корпоративных сетей Private LTE/5G в отраслях, где производственные площадки находятся в труднодоступных районах.

"Новые телеком-решения могут принести большую пользу предприятиям или ресурсодобывающим компаниям, которые находятся в отдаленных районах. Но при этом оперативное развертывание связи можно использовать и для других задач, в том числе для событийных мероприятий", - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Ранее МТС впервые продемонстрировала АМКС в мае 2026 года на форуме ЦИПР в Нижнем Новгороде. Комплекс, перевозимый на автомобиле или прицепе, использует летательный аппарат привязного типа - гексакоптер, на который подвешивается базовая станция.