МТС запустила решения для обеспечения связью труднодоступных территорий

ПАО "МТС" вывело на рынок телекоммуникационного оборудования быстровозводимые многофункциональные опоры связи для обеспечения сети в удаленных и малонаселенных территориях, где отсутствует техническая возможность подключения базовой станции к электросетям.
Многофункциональная опора МФО-15 высотой 15 метров, оснащенная климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором, может работать вдоль автомобильных трасс и железнодорожных путей, в местах добычи ресурсов и проведения строительных работ, обеспечивать связью вахтовые поселки. Также МФО-15 может быть использована для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в промышленном секторе. Опора собирается за три часа силами трех человек и автоманипулятором. Дизель-генератор на одной топливной заправке способен обеспечить бесперебойную работу базовой станции без внешнего электроснабжения в течение 12 дней. После дозаправки цикл использования повторяется.
Также к началу 2027 года МТС планирует поставить в регионы России первые аэромобильные комплексы связи (АМКС) на базе летательных аппаратов, которые предназначены для оперативного развертывания мобильной связи на удаленных и труднодоступных территориях. АМКС способен оперативно развернуть мобильную связь LTE/5G в местах ее отсутствия для проведения массовых мероприятий, сельхозработ, экомониторинга, поисково-спасательных операций, ликвидации последствий ЧС и других задач. Решение также может использоваться для организации выделенных корпоративных сетей Private LTE/5G в отраслях, где производственные площадки находятся в труднодоступных районах.
"Новые телеком-решения могут принести большую пользу предприятиям или ресурсодобывающим компаниям, которые находятся в отдаленных районах. Но при этом оперативное развертывание связи можно использовать и для других задач, в том числе для событийных мероприятий", - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Ранее МТС впервые продемонстрировала АМКС в мае 2026 года на форуме ЦИПР в Нижнем Новгороде. Комплекс, перевозимый на автомобиле или прицепе, использует летательный аппарат привязного типа - гексакоптер, на который подвешивается базовая станция.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово