Шопинг на новых скоростях: Т2 разогнал мобильный интернет в ТРК "Эль Рио"

Т2, российский оператор мобильной связи, обеспечил устойчивой связью торгово-развлекательный комплекс "Эль Рио" в Самаре. Благодаря проведенным работам всего за две недели потребление трафика среди посетителей молла выросло в пять раз. Новое оборудование сделает опыт использования мобильной связи в ТРК комфортнее, особенно в вечерние часы и выходные дни, когда потребление трафика находится на максимуме.

Мобильный оператор Т2 в сентябре 2026 года запустил в эксплуатацию базовую станцию в ТРК "Эль Рио" в Кировском районе Самары. Indoor-оборудование позволяет обеспечивать скорость порядка 30 Мбит/с на абонента — этого достаточно для просмотра видео в высоком качестве и загрузки тяжелых файлов в фоновом режиме при общении в мессенджерах.

По данным аналитиков Т2, всего за две недели потребление мобильного трафика посетителями "Эль Рио" увеличилось в пять раз. При этом в разрезе недели самая большая нагрузка приходится на выходные дни, а пиковые часы приходятся на вечер.

Пятиуровневый ТРК "Эль Рио" площадью более 90 тысяч кв. м — популярное место отдыха среди жителей и гостей Самары. Внутри расположены десятки магазинов и круглосуточный супермаркет, поэтому необходимость в стабильной связи здесь присутствует 24/7. Также для посетителей работают фудкорт и кинотеатр.

Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:

"На фоне устойчивого тренда к восстановлению объемов мобильного трафика крупные ТРЦ ощущают эту нагрузку одними из первых. Важно принимать во внимание и то, что осенью досуг самарцев смещается с курортных и общественных зон именно к торговым площадям. Чтобы гарантировать нашим абонентам комфортный опыт использования мобильной связи в таких местах, мы запускаем indoor-оборудование — оно обеспечивает стабильный сигнал там, где покрытие внешних базовых станций может быть недостаточным".