Шопинг на новых скоростях: Т2 разогнал мобильный интернет в ТРК "Эль Рио"

Т2, российский оператор мобильной связи, обеспечил устойчивой связью торгово-развлекательный комплекс "Эль Рио" в Самаре. Благодаря проведенным работам всего за две недели потребление трафика среди посетителей молла выросло в пять раз. Новое оборудование сделает опыт использования мобильной связи в ТРК комфортнее, особенно в вечерние часы и выходные дни, когда потребление трафика находится на максимуме.
Мобильный оператор Т2 в сентябре 2026 года запустил в эксплуатацию базовую станцию в ТРК "Эль Рио" в Кировском районе Самары. Indoor-оборудование позволяет обеспечивать скорость порядка 30 Мбит/с на абонента — этого достаточно для просмотра видео в высоком качестве и загрузки тяжелых файлов в фоновом режиме при общении в мессенджерах.
По данным аналитиков Т2, всего за две недели потребление мобильного трафика посетителями "Эль Рио" увеличилось в пять раз. При этом в разрезе недели самая большая нагрузка приходится на выходные дни, а пиковые часы приходятся на вечер.
Пятиуровневый ТРК "Эль Рио" площадью более 90 тысяч кв. м — популярное место отдыха среди жителей и гостей Самары. Внутри расположены десятки магазинов и круглосуточный супермаркет, поэтому необходимость в стабильной связи здесь присутствует 24/7. Также для посетителей работают фудкорт и кинотеатр.
Виталий Чернышов, директор самарского филиала Т2:
"На фоне устойчивого тренда к восстановлению объемов мобильного трафика крупные ТРЦ ощущают эту нагрузку одними из первых. Важно принимать во внимание и то, что осенью досуг самарцев смещается с курортных и общественных зон именно к торговым площадям. Чтобы гарантировать нашим абонентам комфортный опыт использования мобильной связи в таких местах, мы запускаем indoor-оборудование — оно обеспечивает стабильный сигнал там, где покрытие внешних базовых станций может быть недостаточным".
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово