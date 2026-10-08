В Самарской области вырос интерес молодежи к речным турам

Жители Самарской области стали чаще интересоваться речными круизами. За год интернет-трафик на сайтах бронирования путешествий по воде увеличился на 16%. Аналитики МегаФона и "Донинтурфлота" отметили, что ключевой вклад в эту динамику внесла аудитория до 34 лет.
Основной объем спроса в регионе пока формируют туристы от 45 до 54 лет — на них приходится 31% всего трафика профильных ресурсов. Чуть реже водными маршрутами интересуется аудитория от 35 до 44 лет, которая обеспечивает 23% посещений. Тройку лидеров замыкают путешественники старше 55 лет с долей в 22%. Главными вдохновителями речных путешествий остаются женщины. Исследование показало, что они составляют 61% от общего числа пользователей, выбирающих круизы.
При этом быстрее всего растет молодежный сегмент. За год число посетителей круизных сервисов в возрасте 25–34 лет подскочило на 47%. Заметный интерес показала и студенческая аудитория: молодые люди от 18 до 24 лет заходили на сайты туров на 22% чаще. Эту тенденцию подтверждает и статистика "Донинтурфлота". По данным компании, российская молодежь от 18 до 24 лет стала ездить в речные круизы на 16,6% чаще, а путешественники от 25 до 34 лет — почти на 13%.
"Больше половины туристов (около 52%) предпочитают недельные туры. Однако путешественники, переключившись на внутренний туризм, активно ищут новые форматы. Именно поэтому в этом году выросла популярность трехдневных круизов или туров выходного дня — спрос на них вырос сразу на 23,5%. Короткая поездка для многих становится отличным способом протестировать круизный отдых. Среди направлений безусловным лидером остается Волга. Путешественники чаще всего выбирают знакомые маршруты через Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Самару", — рассказала Светлана Боровая, директор PR-департамента "Донинтурфлота".
Спрос на речные прогулки и круизы у самарцев начал расти сразу после майских праздников и достиг максимума в середине лета. По данным оператора, в июле трафик на сайтах бронирования превысил среднемесячный показатель на 78%. Аналитики "Донинтурфлота" подтвердили эти данные, назвав июль самым популярным месяцем для покупки туров.
"Мы улучшаем связь на волжских маршрутах, чтобы в круизе у пассажиров всегда под рукой были нужные приложения: от мобильных банков и навигаторов до онлайн-кинотеатров, музыкальных стримингов и маркетплейсов. Особое внимание уделяем причалам и популярным туристическим местам. Так, с начала года мы запустили новые и модернизировали действующие базовые станции в Самаре и Тольятти, а также прокачали сеть в национальном парке "Самарская Лука". Это позволило заметно расширить покрытие 4G и увеличить скорость мобильного интернета", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.
Активнее всего жители региона выбирают круизы в начале недели и накануне выходных — основная часть запросов приходится на понедельники и пятницы. Самым спокойным днем недели для подбора водных маршрутов оказалась среда.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово