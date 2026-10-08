В Самарской области вырос интерес молодежи к речным турам

Жители Самарской области стали чаще интересоваться речными круизами. За год интернет-трафик на сайтах бронирования путешествий по воде увеличился на 16%. Аналитики МегаФона и "Донинтурфлота" отметили, что ключевой вклад в эту динамику внесла аудитория до 34 лет.

Основной объем спроса в регионе пока формируют туристы от 45 до 54 лет — на них приходится 31% всего трафика профильных ресурсов. Чуть реже водными маршрутами интересуется аудитория от 35 до 44 лет, которая обеспечивает 23% посещений. Тройку лидеров замыкают путешественники старше 55 лет с долей в 22%. Главными вдохновителями речных путешествий остаются женщины. Исследование показало, что они составляют 61% от общего числа пользователей, выбирающих круизы.

При этом быстрее всего растет молодежный сегмент. За год число посетителей круизных сервисов в возрасте 25–34 лет подскочило на 47%. Заметный интерес показала и студенческая аудитория: молодые люди от 18 до 24 лет заходили на сайты туров на 22% чаще. Эту тенденцию подтверждает и статистика "Донинтурфлота". По данным компании, российская молодежь от 18 до 24 лет стала ездить в речные круизы на 16,6% чаще, а путешественники от 25 до 34 лет — почти на 13%.

"Больше половины туристов (около 52%) предпочитают недельные туры. Однако путешественники, переключившись на внутренний туризм, активно ищут новые форматы. Именно поэтому в этом году выросла популярность трехдневных круизов или туров выходного дня — спрос на них вырос сразу на 23,5%. Короткая поездка для многих становится отличным способом протестировать круизный отдых. Среди направлений безусловным лидером остается Волга. Путешественники чаще всего выбирают знакомые маршруты через Ярославль, Нижний Новгород, Казань и Самару", — рассказала Светлана Боровая, директор PR-департамента "Донинтурфлота".

Спрос на речные прогулки и круизы у самарцев начал расти сразу после майских праздников и достиг максимума в середине лета. По данным оператора, в июле трафик на сайтах бронирования превысил среднемесячный показатель на 78%. Аналитики "Донинтурфлота" подтвердили эти данные, назвав июль самым популярным месяцем для покупки туров.

"Мы улучшаем связь на волжских маршрутах, чтобы в круизе у пассажиров всегда под рукой были нужные приложения: от мобильных банков и навигаторов до онлайн-кинотеатров, музыкальных стримингов и маркетплейсов. Особое внимание уделяем причалам и популярным туристическим местам. Так, с начала года мы запустили новые и модернизировали действующие базовые станции в Самаре и Тольятти, а также прокачали сеть в национальном парке "Самарская Лука". Это позволило заметно расширить покрытие 4G и увеличить скорость мобильного интернета", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Активнее всего жители региона выбирают круизы в начале недели и накануне выходных — основная часть запросов приходится на понедельники и пятницы. Самым спокойным днем недели для подбора водных маршрутов оказалась среда.