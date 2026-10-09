"Ростелеком Контакт-центр" и MANGO OFFICE договорились о сотрудничестве

"Ростелеком Контакт-центр" и MANGO OFFICE (ведущий российский разработчик ПО и сервисов для бизнес-коммуникаций) заключили соглашение о сотрудничестве на форуме "Цифровые решения ― 2026". Документ подписали директор департамента по работе с коммерческими проектами "Ростелеком Контакт-центра" Вадим Паньшин и коммерческий директор MANGO OFFICE Алексей Рубцов.
Партнерство объединяет опыт MANGO OFFICE в области корпоративных коммуникаций с инфраструктурой и операционной экспертизой "Ростелеком Контакт-центра". Сотрудничество позволит компаниям расширить спектр услуг и предложить корпоративным заказчикам комплексные решения на базе обеих компаний. Клиенты компаний смогут ознакомиться с предложениями партнера, получить первичную консультацию, а затем обсудить свои задачи непосредственно с профильным поставщиком. Кроме того, стороны планируют обмениваться информацией при подготовке предложений, оказывать консультационную поддержку и делиться опытом.
Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE:
"Для MANGO OFFICE это важное партнерство. "Ростелеком Контакт-центр" уже использует нашу цифровую платформу, хорошо знает ее возможности и теперь может уверенно рекомендовать ее своим клиентам. Со своей стороны мы высоко оцениваем экспертизу "Ростелеком Контакт-центра" в работе с обращениями. Поэтому видим здесь понятную бизнес-логику: объединить наши компетенции и предложить клиентам решения, которые уже зарекомендовали себя на практике. Мы сами используем собственные сервисы и ценим такой же подход партнера".
Александр Святец, генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра":
"Соглашение выгодно обеим компаниям: наши клиенты смогут оперативно решать смежные задачи через проверенного поставщика. Если клиенту MANGO OFFICE потребуются услуги профессионального контакт-центра, он сможет воспользоваться специализированной экспертизой наших сотрудников. В то же время клиенты "Ростелеком Контакт-центра" получат доступ к решениям MANGO OFFICE в области корпоративных коммуникаций".
Стороны намерены также обмениваться опытом, проводить консультации и прорабатывать совместные предложения, в том числе за счет создания рабочих групп и согласования планов совместных мероприятий.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово