"Ростелеком Контакт-центр" и MANGO OFFICE договорились о сотрудничестве

"Ростелеком Контакт-центр" и MANGO OFFICE (ведущий российский разработчик ПО и сервисов для бизнес-коммуникаций) заключили соглашение о сотрудничестве на форуме "Цифровые решения ― 2026". Документ подписали директор департамента по работе с коммерческими проектами "Ростелеком Контакт-центра" Вадим Паньшин и коммерческий директор MANGO OFFICE Алексей Рубцов.

Партнерство объединяет опыт MANGO OFFICE в области корпоративных коммуникаций с инфраструктурой и операционной экспертизой "Ростелеком Контакт-центра". Сотрудничество позволит компаниям расширить спектр услуг и предложить корпоративным заказчикам комплексные решения на базе обеих компаний. Клиенты компаний смогут ознакомиться с предложениями партнера, получить первичную консультацию, а затем обсудить свои задачи непосредственно с профильным поставщиком. Кроме того, стороны планируют обмениваться информацией при подготовке предложений, оказывать консультационную поддержку и делиться опытом.

Алексей Рубцов, коммерческий директор MANGO OFFICE:



"Для MANGO OFFICE это важное партнерство. "Ростелеком Контакт-центр" уже использует нашу цифровую платформу, хорошо знает ее возможности и теперь может уверенно рекомендовать ее своим клиентам. Со своей стороны мы высоко оцениваем экспертизу "Ростелеком Контакт-центра" в работе с обращениями. Поэтому видим здесь понятную бизнес-логику: объединить наши компетенции и предложить клиентам решения, которые уже зарекомендовали себя на практике. Мы сами используем собственные сервисы и ценим такой же подход партнера".

Александр Святец, генеральный директор "Ростелеком Контакт-центра":



"Соглашение выгодно обеим компаниям: наши клиенты смогут оперативно решать смежные задачи через проверенного поставщика. Если клиенту MANGO OFFICE потребуются услуги профессионального контакт-центра, он сможет воспользоваться специализированной экспертизой наших сотрудников. В то же время клиенты "Ростелеком Контакт-центра" получат доступ к решениям MANGO OFFICE в области корпоративных коммуникаций".

Стороны намерены также обмениваться опытом, проводить консультации и прорабатывать совместные предложения, в том числе за счет создания рабочих групп и согласования планов совместных мероприятий.