Билайн и YADRO будут совместно развивать решения Private LTE/5G для промышленности

Билайн (ПАО "ВымпелКом") и YADRO (входит в ИКС Холдинг) расширяют технологическое сотрудничество: компании договорились совместно развивать решения на базе частных сетей LTE/5G для корпоративных заказчиков. Соответствующий меморандум о намерениях компании подписали в рамках форума "Цифровые решения".

Стороны планируют использовать накопленный технологический опыт для создания комплексных решений для корпоративных клиентов. В первую очередь — с предприятиями добывающей отрасли и промышленности, включая горнодобывающие, нефтегазовые, металлургические, химические, машиностроительные и производственные компании.

В рамках партнерства Билайн и YADRO намерены сформировать совместную технологическую дорожную карту развития Private LTE/5G[1]. Она будет охватывать оборудование радиодоступа, 5G Core[2], системы управления и мониторинга, информационной безопасности, а также решения для интеграции частных сетей с ИТ-инфраструктурой корпоративных заказчиков.

Билайн привносит в сотрудничество экспертизу в проектировании, строительстве и эксплуатации мобильных сетей, а также опыт работы с корпоративными заказчиками. YADRO предоставляет оборудование, программные компоненты и инструменты управления сетью, а также инженерную экспертизу для совместной проработки проектов: от presale-консалтинга[3] и разработки системной архитектуры до обследования площадок, проектирования, настройки, интеграции и технического сопровождения пилотных проектов.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Мы уже имеем обширный практический опыт совместной работы с YADRO. Следующий шаг — системно развивать это направление и адаптировать технологию под задачи конкретных предприятий. Для крупных промышленных объектов особенно важны надежность, безопасность, отказоустойчивость и возможность интеграции сети с производственными системами. Именно на таких комплексных решениях мы планируем сосредоточить совместную работу".

Алексей Шелобков, генеральный директор ИКС Холдинга:

"Мы видим в частных сетях основу следующего этапа промышленной автоматизации, когда автономная техника, производственное оборудование и системы управления работают в единой цифровой среде. Предприятиям нужна инфраструктура, которую можно развивать по мере роста масштабов производства. Наша задача — заложить в телеком-платформу YADRO возможности для такого развития. Вместе с Билайном мы будем создавать решения, которые позволят заказчикам последовательно расширять применение автономных технологий и интеллектуальных систем управления на своих предприятиях".

Одним из приоритетных сценариев станет создание технологической основы для автономной и дистанционно управляемой специальной техники. Использование частных сетей в таких сценариях может позволить сократить присутствие персонала на потенциально опасных участках и повысить уровень промышленной безопасности.

Еще одно направление — развитие цифровых сервисов предприятий: диспетчеризация, видеоаналитика, удаленный контроль технологических процессов, промышленный интернет вещей и интеллектуальное управление активами. Частные сети также планируется интегрировать с корпоративными информационными системами, платформами управления производством и специализированным программным обеспечением.

Компании уже реализуют совместные технологические проекты: телеком-оборудование YADRO используется в коммерческой сети Билайна. А в мае 2026 года на ЦИПР компании впервые в России продемонстрировали функционирование частной сети 5G на отечественном оборудовании. На стенде Билайна в этой сети работала система мониторинга добычи руды с применением искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

[1] Private LTE/5G — частные сети стандартов LTE и 5G. В рамках таких решений может использоваться как технология LTE, так и 5G, в зависимости от требований конкретного проекта к скорости передачи данных, задержке, покрытию, количеству подключенных устройств и другим параметрам.

[2] 5G Core — ядро сети 5G, то есть программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает основные функции управления сетью: подключение и аутентификацию устройств, управление сетевыми ресурсами, маршрутизацию трафика и взаимодействие с другими информационными системами.

[3] Presale — этап предварительной проработки проекта до заключения договора. На этом этапе специалисты уточняют задачи заказчика, обследуют объект, формируют техническую концепцию и архитектуру решения, оценивают необходимые оборудование и программное обеспечение, а также предварительные сроки и стоимость проекта.