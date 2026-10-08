16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ростелеком" обеспечил связью домашние матчи баскетбольного клуба "Самара" в Единой лиге ВТБ "Ростелеком Контакт-центр" и MANGO OFFICE договорились о сотрудничестве МТС вывела в эфир отечественную базовую станцию ИРТЕЯ в Безенчукском районе Beeline Cloud возглавил рейтинг провайдеров аварийного восстановления ИТ-инфраструктуры Шопинг на новых скоростях: Т2 разогнал мобильный интернет в ТРК "Эль Рио"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн и YADRO будут совместно развивать решения Private LTE/5G для промышленности

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 307
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Билайн (ПАО "ВымпелКом") и YADRO (входит в ИКС Холдинг) расширяют технологическое сотрудничество: компании договорились совместно развивать решения на базе частных сетей LTE/5G для корпоративных заказчиков. Соответствующий меморандум о намерениях компании подписали в рамках форума "Цифровые решения".

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Стороны планируют использовать накопленный технологический опыт для создания комплексных решений для корпоративных клиентов. В первую очередь — с предприятиями добывающей отрасли и промышленности, включая горнодобывающие, нефтегазовые, металлургические, химические, машиностроительные и производственные компании.

В рамках партнерства Билайн и YADRO намерены сформировать совместную технологическую дорожную карту развития Private LTE/5G[1]. Она будет охватывать оборудование радиодоступа, 5G Core[2], системы управления и мониторинга, информационной безопасности, а также решения для интеграции частных сетей с ИТ-инфраструктурой корпоративных заказчиков.

Билайн привносит в сотрудничество экспертизу в проектировании, строительстве и эксплуатации мобильных сетей, а также опыт работы с корпоративными заказчиками. YADRO предоставляет оборудование, программные компоненты и инструменты управления сетью, а также инженерную экспертизу для совместной проработки проектов: от presale-консалтинга[3] и разработки системной архитектуры до обследования площадок, проектирования, настройки, интеграции и технического сопровождения пилотных проектов.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Мы уже имеем обширный практический опыт совместной работы с YADRO. Следующий шаг — системно развивать это направление и адаптировать технологию под задачи конкретных предприятий. Для крупных промышленных объектов особенно важны надежность, безопасность, отказоустойчивость и возможность интеграции сети с производственными системами. Именно на таких комплексных решениях мы планируем сосредоточить совместную работу".

Алексей Шелобков, генеральный директор ИКС Холдинга:

"Мы видим в частных сетях основу следующего этапа промышленной автоматизации, когда автономная техника, производственное оборудование и системы управления работают в единой цифровой среде. Предприятиям нужна инфраструктура, которую можно развивать по мере роста масштабов производства. Наша задача — заложить в телеком-платформу YADRO возможности для такого развития. Вместе с Билайном мы будем создавать решения, которые позволят заказчикам последовательно расширять применение автономных технологий и интеллектуальных систем управления на своих предприятиях".

Одним из приоритетных сценариев станет создание технологической основы для автономной и дистанционно управляемой специальной техники. Использование частных сетей в таких сценариях может позволить сократить присутствие персонала на потенциально опасных участках и повысить уровень промышленной безопасности.

Еще одно направление — развитие цифровых сервисов предприятий: диспетчеризация, видеоаналитика, удаленный контроль технологических процессов, промышленный интернет вещей и интеллектуальное управление активами. Частные сети также планируется интегрировать с корпоративными информационными системами, платформами управления производством и специализированным программным обеспечением.

Компании уже реализуют совместные технологические проекты: телеком-оборудование YADRO используется в коммерческой сети Билайна. А в мае 2026 года на ЦИПР компании впервые в России продемонстрировали функционирование частной сети 5G на отечественном оборудовании. На стенде Билайна в этой сети работала система мониторинга добычи руды с применением искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

[1] Private LTE/5G — частные сети стандартов LTE и 5G. В рамках таких решений может использоваться как технология LTE, так и 5G, в зависимости от требований конкретного проекта к скорости передачи данных, задержке, покрытию, количеству подключенных устройств и другим параметрам.

[2] 5G Core — ядро сети 5G, то есть программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает основные функции управления сетью: подключение и аутентификацию устройств, управление сетевыми ресурсами, маршрутизацию трафика и взаимодействие с другими информационными системами.

[3] Presale — этап предварительной проработки проекта до заключения договора. На этом этапе специалисты уточняют задачи заказчика, обследуют объект, формируют техническую концепцию и архитектуру решения, оценивают необходимые оборудование и программное обеспечение, а также предварительные сроки и стоимость проекта.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5x4MYNv

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1