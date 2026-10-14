"КонсультантПлюс" рассказывает: отдал карту — отвечай за неё

Общество обратилось в суд с иском к Индивидуальному предпринимателю о взыскании неосновательного обогащения в размере 1,5 млн рублей и 262 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. В суде Общество пояснило, что арендовало нежилое помещение почти год назад, перечислило деньги на карту ИП, однако никакого помещения так и не получило.

Индивидуальный предприниматель в ответ на это заявила, что картой не пользовалась, отдала ее сыну, у которого арестовали счета. С Обществом она никаких дел не вела. А что сын с этой картой делал, она не в курсе, и вообще "моя хата с краю". Также ИП заявила, что помещение, о котором идет речь, полуразрушенное, и только слепой мог захотеть его арендовать. Кроме того, в отношении сына заведены уголовные дела по факту мошенничества по схожим обстоятельствам, так что все это попахивает обналичиванием. Но поскольку сын погиб на СВО, правды мы никогда не узнаем.

Общество на доводы о полуразрушенности помещения в суде заявило, что ему было все равно, так как нужна была только площадка для складирования материалов, так что состояние помещения роли вообще не играло.

Суд заслушал аргументы сторон и указал, что банковский счет принадлежит ИП. Она добровольно передала карту сыну. Передача банковской карты и паролей третьему лицу, даже близкому родственнику, признаётся исключительным риском самого владельца счёта. В силу ст. 847 ГК РФ все средства, поступающие на счёт карты, поступают во владение и распоряжение держателя карты. Использование карты иным лицом не освобождает владельца счёта от ответственности, поскольку на нём лежит обязанность обеспечивать сохранность банковских данных. Банковская выписка, кстати, показала, что деньги в тот же день и на следующий были переведены в несколько транзакций на другой счёт владельца карты "переводом собственных средств". Куда ушли деньги в итоге — тайна, покрытая мраком.

Учитывая добровольную передачу карты сыну, суды трех инстанций взыскали с ИП 1,5 млн рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами, госпошлину и расходы на представителя.

Владелец счета отвечает за поступившие на него деньги. Если вы передали третьему лицу свою банковскую карту, будьте готовы, что суд взыщет с вас всё, что на неё упало. Даже если вы были не в курсе махинаций этого третьего лица. И повезет, если вас не обзовут дроппером и не привлекут к уголовной ответственности.

Цена вопроса: 1,9 млн руб.

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