Гости и жители Самары смогут чаще "улыбаться" в метро

Сервис "Оплата улыбкой" как способ расчёта в метро становится всё популярнее у самарцев и гостей города. Так, с января 2026 года количество оплат выросло почти в четыре раза. Теперь поводов для "улыбки" стало ещё больше — Сбер увеличил количество терминалов с функцией оплаты по биометрии в метро Самары: их стало 55. Терминалами оборудованы все станции метрополитена.

Чтобы оплатить проезд с помощью биометрии, пассажирам нужно настроить соответствующую функцию в приложении банка. Затем у турникета достаточно улыбнуться в экран терминала — устройство считает черты, автоматически спишет деньги со счёта и откроет турникет.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Оплата с помощью биометрии ещё несколько лет назад была технологичной новинкой. Сейчас этот сервис — полноценная часть повседневной жизни. Транспорт — тот аспект города, где мы в том числе стремимся создать максимальный комфорт для наших жителей. Мы видим, как самарцы с удовольствием пользуются биометрией, и делаем всё для того, чтобы сервис становился удобнее".

В среднем каждую неделю больше 1000 пассажиров самарского метро выбирают "Оплату улыбкой". Только за первую неделю сентября пользователи этого вида транспорта улыбнулись терминалам 1387 раз.

Оплата по биометрии особенно выручает, когда вы забыли карту, а телефон разрядился. Достаточно посмотреть в камеру терминала у турникета — и покупка совершена. Напомним, что сервисом могут пользоваться не только клиенты Сбера, но и других банков. Такой способ оплаты максимально безопасен: алгоритмы анализируют не просто фото или видео, а живые признаки — мимику, мигание глаз, текстуру кожи. Поэтому обмануть систему с помощью распечатанной фотографии, маски или сложного грима практически невозможно. А все данные хранятся в зашифрованном виде.