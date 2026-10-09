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Страхование Финансы

Анна Рыбина на форуме ФИНТЕХ Х10 подвела итоги цифровизации страхового рынка за последние 10 лет

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние 10 лет страховой рынок продемонстрировал стремительный рост цифровизации — внедрение передовых технологий позволило игрокам улучшить клиентский сервис, повысить скорость обслуживания и сократить операционные расходы. Причем страховой рынок показывает высокие темпы применения финтех практик, не отставая от банковской отрасли. Об этом рассказала Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК, в рамках своего выступления на пленарной сессии форума "ФИНТЕХ Х10".

По мнению Анны Рыбиной, основным драйвером цифровизации отрасли послужило интенсивное развитие онлайн сервисов маркетплейсов и банков. В ответ на ожидание подобного уровня сервиса страховщики запустили свои программы цифровой трансформации.

ВСК стала одной из первых компаний, сделавшей процесс урегулирования убытков по каско полностью дистанционным, раньше других опробовала применение ИИ для автоматического распознавания повреждений по загруженным фото. С точки зрения b2b-коммуникаций, важным этапом развития страхового рынка стало внедрение открытых API — в ВСК, например, было реализовано несколько таких проектов.

Отдельное направление цифровой трансформации — работа с Цифровым профилем. Компания внедрила этот инструмент в свои процессы и активно им пользуется: ВСК стала одной из первых, кто запустил онлайн-урегулирование по ОСАГО через Госуслуги. По мнению Анны Рыбиной, в отрасли назрела потребность в интеграции Цифрового профиля с медицинской информацией. Такие данные относятся к наиболее чувствительным, однако их корректное и защищённое использование важно для развития страховых сервисов.

Развитие онлайн технологий повлияло на рост рисков информационной безопасности. Киберстрахование перестало быть просто полисом для осуществления выплаты по итогам происшествия — ВСК разработала специальный сервисно-страховой продукт, который включает помощь в устранении последствий инцидента.

Еще одним трендом российского финтеха становится платформенная экономика. По мнению Анны Рыбиной, интеграция страховых сервисов с партнерскими площадками — банковскими экосистемами, маркетплейсами, агрегаторами услуг — может стать драйвером страховой отрасли. Уже сейчас игроки рынка активно используют данный канал продаж. Для того чтобы платформенная экономика развивалась, важно учитывать баланс интересов между всеми игроками — не создавать закрытых каналов дистрибуции для аффилированных страховщиков, обеспечить прозрачность вознаграждения платформы и пр.

"Уровень проникновения технологий в страховой отрасли действительно растет динамичными темпами. Среди перспективных проектов в этой области мы видим переход основных сервисов из множества мобильных приложений в единую среду, например, на базе мессенджера, по аналогии с китайским WeChat. Кроме того, будет развиваться подписочная модель для комплексного страхования потребностей клиентов — физических лиц. Проект позволит организовать процесс страхования и урегулирования по единому согласию без дополнительных проверочных процедур, заявлений и предоставления документов", — отметила Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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