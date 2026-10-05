Климатические изменения могут стать драйвером рынка ДМС — Александра Дунаева из ВСК

Изменения климата могут стать новым драйвером роста сегмента ДМС. Спрос на корпоративные программы управления здоровьем может вырасти за счет гибких страховых продуктов, адаптированных под особенности конкретного предприятия, а также сервисов для превенции заболеваний. Об этом рассказала Александра Дунаева, директор по продукту блока Медицина Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на форуме "ДМС 2026. Точки роста в корпоративном сегменте" в сессии "Перезагрузка ДМС: как превратить старые подходы в новые источники эффективности?".

По мнению Александры Дунаевой, изменение климата становится новым вызовом для отечественного здравоохранения. За последнее время мы можем наблюдать эффект глобального потепления, который приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний, увеличения сезона аллергенов, расширение территорий распространения инфицированных клещей и комаров и т. д. Согласно постановлению Правительства РФ, каждый регион должен разработать собственные меры по нивелированию негативных последствий для здоровья граждан от изменений экологии. И высока вероятность того, что Минздрав будет вовлекать бизнес в реализацию различных проектов здравоохранения. Страховщики могут играть ведущую роль в данном процессе.

Прежде всего, важно формировать гибкие корпоративные программы ДМС, адаптированные под специфику конкретного предприятия и региона, расширять продуктовую линейку за счет полисов с фокусом на конкретные профессиональные или актуальные для региона заболевания. Также перспективным направлением является цифровизация — телемедицина, дистанционный мониторинг групп риска.

Многие компании уже сейчас активно работают над выстраиванием систем оздоровления коллектива, популяризации превентивных мер для снижения риска возникновения заболеваний. Такой подход позволяет решить проблему комплексно — снизить уровень заболеваемости сотрудников, тем самым сократить издержки бизнеса из-за потерь рабочего времени. Страховщик в свою очередь сократит медицинские расходы за счет перераспределения усилий с лечения осложнений на раннее выявление и предотвращение заболеваний.

Как результат — ДМС может стать эффективным инструментом для повышения благополучия в коллективе. Для примера, ранее ВСК реализовала комплексную программу улучшения здоровья сотрудников среднего предприятия — около 1 тыс. специалистов компании ежедневно участвовали в челленджах про здоровое питание, спортивных активностях, лекциях по ментальному здоровью и т. д.

"Системы оздоровления коллектива оказывают долгосрочный позитивный эффект для бизнеса. При реализации комплексных корпоративных медицинских программ мы тесно взаимодействуем с HR-департаментами. Это позволяет нам отслеживать эффективность превентивных мер, которые выражаются не только в улучшении атмосферы в коллективе, но и оказывают заметный экономический эффект. Потому что каждый уволившийся или покинувший компанию по состоянию здоровья сотрудник — это большие затраты для предприятия: на привлечение и адаптацию нового сотрудника уходит примерно 4-6 ежемесячных окладов. Поэтому улучшение здоровья и повышение лояльности коллектива может стать точкой роста развития бизнеса и, соответственно, роста рынка ДМС", — отметила Александра Дунаева, директор по продукту блока Медицина Страхового Дома ВСК.