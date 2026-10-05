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Страхование Финансы

Климатические изменения могут стать драйвером рынка ДМС — Александра Дунаева из ВСК

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Изменения климата могут стать новым драйвером роста сегмента ДМС. Спрос на корпоративные программы управления здоровьем может вырасти за счет гибких страховых продуктов, адаптированных под особенности конкретного предприятия, а также сервисов для превенции заболеваний. Об этом рассказала Александра Дунаева, директор по продукту блока Медицина Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на форуме "ДМС 2026. Точки роста в корпоративном сегменте" в сессии "Перезагрузка ДМС: как превратить старые подходы в новые источники эффективности?".

По мнению Александры Дунаевой, изменение климата становится новым вызовом для отечественного здравоохранения. За последнее время мы можем наблюдать эффект глобального потепления, который приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний, увеличения сезона аллергенов, расширение территорий распространения инфицированных клещей и комаров и т. д. Согласно постановлению Правительства РФ, каждый регион должен разработать собственные меры по нивелированию негативных последствий для здоровья граждан от изменений экологии. И высока вероятность того, что Минздрав будет вовлекать бизнес в реализацию различных проектов здравоохранения. Страховщики могут играть ведущую роль в данном процессе.

Прежде всего, важно формировать гибкие корпоративные программы ДМС, адаптированные под специфику конкретного предприятия и региона, расширять продуктовую линейку за счет полисов с фокусом на конкретные профессиональные или актуальные для региона заболевания. Также перспективным направлением является цифровизация — телемедицина, дистанционный мониторинг групп риска.

Многие компании уже сейчас активно работают над выстраиванием систем оздоровления коллектива, популяризации превентивных мер для снижения риска возникновения заболеваний. Такой подход позволяет решить проблему комплексно — снизить уровень заболеваемости сотрудников, тем самым сократить издержки бизнеса из-за потерь рабочего времени. Страховщик в свою очередь сократит медицинские расходы за счет перераспределения усилий с лечения осложнений на раннее выявление и предотвращение заболеваний.

Как результат — ДМС может стать эффективным инструментом для повышения благополучия в коллективе. Для примера, ранее ВСК реализовала комплексную программу улучшения здоровья сотрудников среднего предприятия — около 1 тыс. специалистов компании ежедневно участвовали в челленджах про здоровое питание, спортивных активностях, лекциях по ментальному здоровью и т. д.

"Системы оздоровления коллектива оказывают долгосрочный позитивный эффект для бизнеса. При реализации комплексных корпоративных медицинских программ мы тесно взаимодействуем с HR-департаментами. Это позволяет нам отслеживать эффективность превентивных мер, которые выражаются не только в улучшении атмосферы в коллективе, но и оказывают заметный экономический эффект. Потому что каждый уволившийся или покинувший компанию по состоянию здоровья сотрудник — это большие затраты для предприятия: на привлечение и адаптацию нового сотрудника уходит примерно 4-6 ежемесячных окладов. Поэтому улучшение здоровья и повышение лояльности коллектива может стать точкой роста развития бизнеса и, соответственно, роста рынка ДМС", — отметила Александра Дунаева, директор по продукту блока Медицина Страхового Дома ВСК.

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