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Страхование Финансы

Павел Андрианов из ВСК на форуме ФИНТЕХ Х10: CIO будущего — технологический лидер, который оценивает эффективность ИИ-инвестиций

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Активное применение искусственного интеллекта меняет внутренние процессы, роль CIO в компании. В современной растущей компании департамент информационных технологий должен тесно взаимодействовать с другими подразделениями, чтобы повысить эффективность цифровых сервисов. Об этом рассказал Павел Андрианов, заместитель генерального директора по информационным технологиям Страхового Дома ВСК в рамках своего выступления на форуме "ФИНТЕХ Х10" в сессии "На радарах CIO: как трансформируется роль ИТ в финтехе".

Искусственный интеллект широко применяется в страховой отрасли — при разработке программного обеспечения, в решении бизнес задач с помощью ИИ-агентов. С точки зрения прикладного использования нейросети в страховании применяются в процессе взаимодействия с клиентами при продаже страховых продуктов.

И в ходе интеграции ИИ во внутренние процессы компании важную роль играет ИТ-директор. В его задачи должно входить не только внедрение цифровых сервисов, но и их адаптация под потребности конкретного бизнес-подразделения в тесном взаимодействии с сотрудниками различных департаментов компании.

Разработка цифровых сервисов давно вышла за пределы IT-департаментов — по разным оценкам до 15% технологичных сервисов сейчас реализуется при помощи вайбкодинга. В связи с этим трансформируется и роль CIO в компаниях.

"В ближайшие 5 лет на фоне динамичного роста проникновения ИИ во внутренние процессы роль CIO будет усиливаться. В задачи директора по информационным технологиям войдет оценка эффективности и целесообразности инвестиций в нейросети, а также влияния этих технологий на бизнес-результат. Такие решения, как ИИ-агенты, станут драйвером роста бизнеса", — отметил Павел Андрианов, заместитель генерального директора по информационным технологиям Страхового Дома ВСК.

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