Страховой Дом ВСК подвел итоги девяти месяцев 2026 года по случаям вандализма с автомобилями. Согласно статистике, чаще всего хулиганы проявляли активность в сентябре.

Лидером по доле обращений стала Москва и Московская область — 40,29%. Далее в антирейтинг вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,2%), Краснодарский край (3,57%) и Самарская область (2,72%). Самыми спокойными для автолюбителей регионами стали Курганская, Ивановская, Магаданская, Амурская и Сахалинская области.

Чаще всего от вандализма страдали владельцы Haval — 9,98%. На втором месте ­— Geely (9,75%). Следом идут отечественная ВАЗ (LADA) с 8,78%, Chery (8,72%) и Belgee (4,48%). Так, три из пяти самых уязвимых для вандалов марок 2026 года — из Поднебесной, что вполне логично, так как в целом на российском автомобильном рынке преобладают автомобили китайских марок.

Среди пострадавших от действий третьих лиц преобладают владельцы авто — мужчины — на их транспортные средства пришлось 58,6% обращений по каско. Женщины сталкивались с подобными инцидентами реже — 36%. Еще 5,38% случаев приходится на юридических лиц. По возрастному критерию чаще всего от вандализма страдали миллениалы- автовладельцы 41-50 лет — 35,8% обращений. На втором месте оказалась группа 31-40 лет — 30,7%. Заметно реже фиксировались случаи с участием страхователей 51-60 лет (16,7%) и старше 60 (14%). Самыми же редкими пострадавшими стали молодые автовладельцы до 30 лет — 2,8% обращений.

Распределение обращений по месяцам показало, что активность вандалов заметно колебалась в течение года. Пик инцидентов пришелся на сентябрь — 8,23% всех случаев повреждения автомобилей по каско за три квартала 2026 года. На втором месте оказался август — 7,62%, а май занимает третью позицию с результатом 7,28%.