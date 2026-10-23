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Страховой Дом ВСК совместно с "Инфосистемы Джет" провел семинар на тему киберустойчивости бизнеса

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с компанией "Инфосистемы Джет" выступил организатором закрытого мероприятия "Киберинцидент: от атаки до восстановления бизнеса". Эксперты обсудили трансформацию подходов к кибербезопасности: на смену идее "идеальной киберзащиты" приходит киберустойчивость — способность компании продолжать работу под давлением атак и быстро восстанавливаться после инцидентов.

Закрытый семинар "Киберинцидент: от атаки до восстановления бизнеса" состоялся 20 октября в офисе Страхового Дома ВСК. Гости события смогли не только ознакомиться с докладами экспертов ВСК и "Инфосистемы Джет", но и принять участие в интерактиве. Организаторы подготовили игру-имитацию кибератаки, чтобы отработать навыки реагирования на инцидент.

Масштаб угрозы для бизнеса растет: в июле 2026 года в России было зафиксировано 417 млн атак на различные сайты, личные кабинеты и интернет-сервисы, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Наиболее подверженными киберррискам отраслями стали рынок транспорта и логистики.

Опытом восстановления работоспособности компании после кибератаки поделился Александр Путилин, член Совета директоров, руководитель блока развития бизнеса Страхового Дома ВСК. В результате инцидента, который длился меньше суток, была повреждена ИТ инфраструктура компании. Восстановление внутренних и внешних сервисов продающего контура заняло у компании примерно три недели.

Возобновление внутренних процессов шло поэтапно. Уже на следующий день компания приступила к восстановлению систем, а через два дня при поддержке партнеров был развернут внешний дата-центр — это позволило начать планомерное восстановление инфраструктурных сервисов. На третьей неделе удалось запустить фронтовый контур: возможность эмитировать договоры страхования в интернете и доступ к личному кабинету агента. Восстановление middle- и back-офиса заняло месяцы.

По оценке Антона Казиева, вице-президента, руководителя дирекции страхования киберрисков, важно не только обеспечить компании высокий уровень информационной безопасности, но и сформировать страховую защиту.

"Киберстрахование — это не "дополнительные расходы", а инструмент, который позволяет компании не тратить свой оборотный капитал на ликвидацию последствий кибератаки, а спокойно восстанавливаться за счет страховых средств. Полис покрывает работу цифровых криминалистов, восстановление систем, посменную работу и сверхурочные, привлечение дополнительных подрядчиков, компенсацию упущенной выгоды и юридическую защиту", — подчеркнул Антон Казиев.

"Наш опыт расследования кибератак показывает: главная опасность для бизнеса — не сам факт взлома, а возможность за считаные часы остановить критические ИТ-системы и уничтожить резервные копии. Восстановление после таких атак может занимать недели и даже месяцы. Поэтому сегодня важно не только предотвращать проникновения, но и выстраивать киберустойчивость: ограничивать распространение атак, обеспечивать независимое резервное копирование и регулярно проверять готовность к восстановлению. А киберстрахование становится важным дополнением к этим мерам, помогая снизить финансовые последствия инцидента и обеспечить ресурсы для восстановления бизнеса", — Андрей Янкин, руководитель дирекции информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет".

Участники мероприятия сошлись во мнении, что риск взлома актуален для любой организации. Согласно данным ВСК, 76% критических кибератак в 2025 году были направлены на уничтожение инфраструктуры, а 64% первоначальных доступов злоумышленники получают через фишинг. В этих условиях ключевыми элементами киберустойчивости становятся информационная безопасность, безопасное резервированное копирование, готовность команды IT и бизнеса, а также киберстрахование.

"Мы преодолели серьезнейший вызов и готовы помогать другим компаниям оставаться в безопасности. Наш опыт еще раз доказал важность киберустойчивости, и мы уже начали активно делиться этими наработками, в том числе в рамках развития продуктов киберстрахования для наших клиентов", — отметил Роман Фролов, член Совета директоров, заместитель генерального директора по корпоративному страхованию Страхового Дома ВСК.

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