Блок защиты активов Страхового Дома ВСК совместно с СОГАЗом помогли правоохранительным органам пресечь группу автомошенников в Оренбурге.

Ленинский районный суд Оренбурга вынес обвинительный приговор в отношении двух местных жителей, которые инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием дорогостоящих иномарок.

Соучастники целенаправленно приобретали автомобили премиум-класса, на которых намеренно провоцировали столкновения с машинами других участников дорожного движения. Излюбленным местом "промысла" злоумышленников были участки дорог с круговым движением, а модели автомобилей выбирали таким образом, чтобы ремонт обходился страховщикам дороже.

Подсудимые позиционировали себя как "санитары дороги", рассказывая, что учат правилам дорожного движения невнимательных водителей, на самом же деле на протяжении многих лет преднамеренно создавали аварийные ситуации и подвергали риску жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, включая пешеходов и пассажиров транспортных средств, среди которых могли быть и дети. При этом единственной и истинной целью мошенников было личное обогащение.

Незаконная деятельность злоумышленников попала в поле зрения страховых компаний. СОГАЗ инициировал расследование при содействии Блока защиты активов Страхового Дома ВСК. Страховщики собрали материалы и доказательства, послужившие основанием для направления заявления в правоохранительные органы.

В 2024 году правоохранительными органами деятельность мошенников была пресечена, автоподставщики задержаны, возбуждены уголовные дела, началось расследование уголовного дела. В декабре 2025 года уголовное дело передано в Ленинский районный суд города Оренбурга.

Суд признал обоих виновными в мошенничестве в сфере страхования, совершенном группой лиц по предварительному сговору, назначив главному фигуранту наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в 500 тысяч рублей. Его подельник получил два года принудительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства. Кроме того, обоих лишили права управлять транспортом на срок от полутора до почти трех лет.

"Мошенничество с "автоподставами" на круговом движении встречается часто, но его сложно доказать. Положительную следственно-судебную практику и полученный опыт мы используем и масштабируем, чтобы разоблачать таких злоумышленников в других регионах и привлекать их к уголовной ответственности. Мы также продолжим работу в Оренбургской области", — подытожил Олег Ручкин, руководитель Блока защиты активов Страхового Дома ВСК.