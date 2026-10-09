ВСК подвел травматичные итоги летних отпусков россиян

Более 98% страховых случаев с туристами по итогам летних отпусков пришлось именно на заграничные поездки — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. В лидерах антирейтинга — Египет и Турция.
По данным Страхового Дома ВСК, в ТОП-5 наиболее опасных стран для поездок с точки зрения обращений в рамках ВЗР по итогам летних отпусков вошли:
- Египет (31%), преимущественно Хургада (52%) и Шарм-эш-Шейх (40%);
- Турция (30%), в основном Кемер (26%) и Аланья (26%);
- Таиланд (14%), в основном Пхукет (58%) и Паттайя (31%);
- Абхазия (9%), в основном Гагра (47%);
- Вьетнам (5%), в основном Нячанг (52%).
Около 2% происшествий за рубежом связаны с укусами животных, причем 60% страховых событий — это нападения обезьян на туристов.
На внутренний туризм пришлось менее 2% происшествий с отдыхающими этим летом. Антирейтинг регионов возглавили Адлер и Сочи — там был зафиксирован 71% происшествий. На втором месте — Санкт-Петербург, 12% ЧП с туристами летом.
Среди наиболее распространенных причин обращений за медицинской помощью во время летних поездок в ВСК выделяют: диарея и рвоту (указывается в 26% страховых случаев), в животе, различные травмы (по 11%), боль в горле (9%), кашель (6%).
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая