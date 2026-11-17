Водители, которые обращаются в СберСтрахование со страховыми случаями по ОСАГО через СберБанк Онлайн и мобильное приложение СберСтрахования, могут получить мгновенный расчёт суммы выплаты. Нововведение было представлено на конференции "Страхование 2030: технологии будущего для людей".

Сократить сроки расчёта позволила автоматизация процесса оценки страховых случаев. Так, первое, что понадобится от водителя при обращении — это приложить фото повреждений. Специальные инструкции на экране подскажут, как правильно сделать снимки. AI-модель анализирует фотографии, пока человек заполняет заявление. Когда он заканчивает — автоматически получает расчёт суммы возмещения.

После согласия с предложенной суммой, средства автоматически поступают на счёт клиента в течение 5 минут. До конца года СберСтрахование планирует масштабировать процесс автоматических выплат на все простые убытки (где не требуется осмотр специалиста) по ОСАГО, что составит около 30% от всех заявлений по этому виду страхования в цифровых каналах.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбера:

"Водителям, попавшим в ДТП по вине других участников дорожного движения, приходится расплачиваться собственным временем и комфортом за их невнимательность. Задача страховой компании минимизировать эти неудобства и как можно быстрее обеспечить поддержу. Мы постоянно совершенствуем процессы урегулирования и уже сейчас внедрили новый подход, который позволяет получить выплату практически сразу после оформления происшествия. Заполнение и подача заявления занимает минуты, полностью проходит онлайн и не требует бумажной волокиты. Так, самый первый кейс по ОСАГО, который был урегулирован в формате быстрых выплат, составил всего 11 минут, из них 9 минут клиент изучал документы, и 2 минуты заняла сама выплата".