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Страхование Финансы

Надежда Абрамова на саммите АСН рассказала, как страховщики управляют стоимостью урегулирования

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стоимость урегулирования убытков в автостраховании растет, и на это влияют сразу несколько факторов — инфляция, мошенничество, изменения в структуре рынка авто и пр. Задача страховщиков в текущих экономических реалиях — оптимизировать внутренние процессы, сдержать рост среднего чека на ремонт, сохранив тарифы для клиентов. Об этом рассказала Надежда Абрамова, заместитель генерального директора, руководитель блока управления убытками Страхового Дома ВСК в рамках выступления на саммите АСН "Урегулирование убытков: экономика, технологии, антифрод".

По мнению Надежды Абрамовой, есть несколько ключевых инструментов для управления стоимостью урегулирования убытков в автостраховании. Прежде всего, необходимо расширять перечень партнеров — важно налаживать взаимодействие не только с СТО, выполняющими замену поврежденных деталей, но и привлекать специализированные сервисные центры для ремонта элементов авто (стекол, фар, дисков и пр.). Это позволит страховщикам удерживать средний чек ремонта и обеспечить сдерживание тарифа для автовладельцев.

Также на стоимость урегулирования влияет и внутренняя операционная эффективность в компании. Один из ключевых способов ее повышения — цифровизация. Сервис дистанционного обращения за выплатой по каско, который был запущен в Страховом Доме ВСК еще в 2020 году, позволяет не только упростить получение компенсации для клиентов, но и оптимизировать внутренние бизнес-процессы в компании.

Важным направлением работы страховщиков является и борьба с мошенничеством. Около 15% недобросовестных практик в страховании связано с завышением чеков на ремонт со стороны автосервисов. Остальные кейсы, как в ВСК, так и в целом по рынку, связаны с бытовым и организованным мошенничеством.

"Размер выплаты, как и способ урегулирования — денежное или натуральное — определяется исходя из множества факторов. Мы в ВСК используем что-то вроде "дерева решений", которое учитывает реальный масштаб ущерба, экономическую целесообразность и интересы клиента", — отметила Надежда Абрамова, заместитель генерального директора, руководитель блока управления убытками Страхового Дома ВСК.

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судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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