ОТП Банк вошел в ТОП-10 рейтинга кредитов наличными Bankiros.ru

ОТП Банк вошел в рейтинг 10 банков с выгодными условиями по кредитам наличными по версии Bankiros.ru. В исследовании сравнивались предложения банков для кредита на 500 тысяч рублей сроком на пять лет. Эксперты оценивали процентные ставки, сумму переплаты, доступность оформления и другие параметры кредитования.

"Кредит наличными на любые цели" от ОТП Банка получил высокие баллы за минимальную процентную ставку, доступность оформления по всей России, возможность подтвердить доход онлайн через Госуслуги и отсутствие необходимости в поручительстве. Также эксперты отметили возможность оформить кредит по паспорту гражданина РФ, ИНН и СНИЛС при наличии.

По данным Bankiros.ru, клиенты банка отмечают простоту оформления и скорость принятия решения — от 15 минут.

Всего, по данным ОКБ, августе 2026 года российские банки выдали 2,35 млн кредитов наличными на общую сумму 491,77 млрд рублей. Количество выдач увеличилось на 4% по сравнению с июлем и на 40% относительно августа прошлого года. Общий объем кредитования достиг 491,77 млрд рублей, увеличившись на 1% за месяц и на 33% за год.