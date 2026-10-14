16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк вошел в ТОП-10 рейтинга кредитов наличными Bankiros.ru ВТБ — участник программы льготного кредитования промышленной роботизации Мошенников можно победить только вместе: Сбер объединяет россиян против киберпреступников Сбер: факторинговый портфель достиг исторического максимума На торги выставлены требования ФИА Банка к золотодобытчикам на 8,6 млрд рублей

Банки Финансы

ОТП Банк вошел в ТОП-10 рейтинга кредитов наличными Bankiros.ru

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк вошел в рейтинг 10 банков с выгодными условиями по кредитам наличными по версии Bankiros.ru. В исследовании сравнивались предложения банков для кредита на 500 тысяч рублей сроком на пять лет. Эксперты оценивали процентные ставки, сумму переплаты, доступность оформления и другие параметры кредитования.

"Кредит наличными на любые цели" от ОТП Банка получил высокие баллы за минимальную процентную ставку, доступность оформления по всей России, возможность подтвердить доход онлайн через Госуслуги и отсутствие необходимости в поручительстве. Также эксперты отметили возможность оформить кредит по паспорту гражданина РФ, ИНН и СНИЛС при наличии.

По данным Bankiros.ru, клиенты банка отмечают простоту оформления и скорость принятия решения — от 15 минут.

Всего, по данным ОКБ, августе 2026 года российские банки выдали 2,35 млн кредитов наличными на общую сумму 491,77 млрд рублей. Количество выдач увеличилось на 4% по сравнению с июлем и на 40% относительно августа прошлого года. Общий объем кредитования достиг 491,77 млрд рублей, увеличившись на 1% за месяц и на 33% за год.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1