"Русское лото" отмечает день рождения: как сложилась жизнь победителей прошлогоднего праздничного тиража из Самарской области

Совсем скоро пройдет один из самых долгожданных для любителей лотереи "Русское лото" тираж в честь дня ее рождения. Участие в популярной лотерее стало доброй семейной традицией для миллионов россиян. Ежегодно праздничный тираж отличается щедростью и дарит участникам еще больше шансов на крупные денежные призы. Ярким подтверждением этому стал 1687-й тираж "Русского лото" в 2025 году. Благодаря праздничному розыгрышу в стране появилось 43 новых лотерейных миллионера, среди которых были жители Самарской области — Ихтиёр Тохиров* и Ольга Бекетова*. Нам удалось узнать, как изменилась жизнь этих победителей после получения выигрыша.

Благодаря выигрышу многодетный отец сделал ремонт и выплатил автокредит

Житель Самарской области Ихтиёр Тохиров в праздничном 1687-м тираже лотереи "Русское лото" выиграл 1 000 000 рублей. Билет, который впоследствии оказался для него счастливым, мужчина приобрел в мобильном приложении "Столото". На выигрыш Ихтиёру удалось осуществить все задуманные планы.

"Часть призовых средств мы потратили на ремонт одной комнаты: поклеили обои, обновили мебель. На оставшиеся деньги погасили автокредит. Жить стало легче!" — рассказывает мужчина.

Ихтиёр продолжает участвовать в лотерее "Русское лото" и уже приобрел билеты на предстоящий праздничный 1850-й тираж, приуроченный к 32-му дню рождения.

"У меня нет системы выбора билетов. Просто полагаюсь на удачу. Считаю, что чем больше билетов купите, тем больше шансов на выигрыш будет. Желаю всем участникам победы!" — говорит счастливчик.

Победитель работает кладовщиком на складе мясной продукции. Помимо работы Ихтиёр вместе с супругой занимается воспитанием троих сыновей. В свободное время семья предпочитает выезжать на природу.

Благодаря выигрышу уволилась с работы и уехала отдыхать

Ольга Бекетова из Самарской области приобрела два билета на 1687-й тираж "Русского лото" в мобильном приложении "Столото" и по результатам розыгрыша, приуроченного ко дню рождения лотереи, выиграла 1 000 000 рублей. Спустя время после перечисления средств Ольга Германовна рассказала, как изменилась ее жизнь.

"Когда деньги поступили на счет, я испытала изумительные эмоции! Только недавно вернулась из длительного отпуска, который удался благодаря выигрышу", — говорит Ольга Германовна.

До выигрыша женщина работала литейщицей на заводе. После лотерейной победы Ольга Германовна уволилась и вышла на заслуженный отдых.

"Самое главное — я смогла позволить себе в первый раз в жизни отпуск на три месяца! Отдыхала и душой, и телом на турбазе за Волгой. Туда ко мне даже приехали родные, и мы отпраздновали дни рождения двух внучек, — рассказывает счастливица. — На выигрыш я еще закрыла все долги, а также смогла помочь сыну со строительством гаража. Он был очень рад!"

После победы все близкие Ольги тоже начали участвовать в гослотереях от "Столото".

"Обязательно куплю билеты на праздничный 1850-й тираж "Русского лото", потому что вновь мечтаю выиграть, — говорит женщина. — Ищите в билетах свои знаковые числа, верьте в победу и ждите удачу!"

Совсем скоро состоится праздничный тираж № 1850 "Русского лото", приуроченный к 32-летию лотереи. Участников ждут щедрые призы: в тираже разыгрываются дом за 5 млн рублей, автомобиль за 3 млн рублей, а всего будет разыграно свыше 1 миллиарда рублей! Выигрывают 2 билета из 3-х. Трансляция праздничного тиража состоится 18 октября 2026 года. Не упустите возможность поймать удачу за хвост в по-русски щедром тираже "Русского лото". Билеты и подарочные конверты уже в продаже.

*Фото публикуются с разрешения победителей.

Фраза "Будет разыграно свыше 1 млрд рублей" обозначает минимальную сумму денежных средств, которая будет распределена среди победителей тиража № 1850. Фраза "Выигрывают 2 билета из 3" означает, что рассчитанная математическим путем вероятность совпадения 30 чисел билета до 89-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) составляет 1 к 1,5. 89-й ход (останется 1 бочонок) будет проведен в случае, если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 500 000 000 ₽ или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории "Джекпот". В противном случае игра пойдет до 86-го хода включительно.

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