Бренды мармелада и настольных игр из Самарской области стали победителями конкурса "Знай наших"

Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ подвели итоги четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших". На церемонии в Москве организаторы представили 15 победителей из 10 регионов, среди них — два представителя Самарской области.
Тольяттинский производитель мармеладных миксов "Мармеладыч" — резидент территории опережающего развития "Тольятти" Динамично растущий бренд сладостей развивает предприниматель Григорий Соловьев.
В число лучших в категории "Молодежные бренды" вошел самарский производитель настольных игр "DOTTY". Это не первое достижение компании в этом году — ранее проект стал одним из победителей регионального грантового конкурса для представителей креативных индустрий.
"Два года не был в Москве, а тут появился классный повод приехать! Очень хорошее продолжение этого года — много достижений, много работы и, конечно, огромная поддержка близких, команды, регионального минэкономразвития и центра "Мой бизнес", — прокомментировал основатель бренда DOTTY Алексей Егоров.
Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" направлен на поддержку отечественных компаний, которые создают конкурентоспособные продукты и развивают российские бренды на внутреннем и международном рынках.
В четвертом сезоне конкурса предприниматели направили свыше 21 тысячи заявок из всех 89 регионов страны. Конкурс охватил 33 номинации по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай полезных", "Знай креативных", "Знай разных" и "Знай технологических".
"Победа наших предприятий во всероссийском конкурсе — это еще одно подтверждение того, что в Самарской области делают качественную и конкурентоспособную продукцию, которая востребована по всей стране и обладает серьезным потенциалом для роста. Особенно важно, что бренды-победители представляют пищепром и креативный сектор — сегодня уделяем развитию этих перспективных для региона направлений особое внимание", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Экспертный совет оценивал заявки по нескольким критериям, включая технологическую зрелость продукта, подтвержденный социальный или экологический эффект, потенциал масштабирования, устойчивость бизнес-модели и возможность внедрения решения в разных регионах России.
Победители и финалисты конкурса получат пакет поддержки от партнеров конкурса: помощь наставников, доступ к образовательным и экспортным программам, новым каналам продаж и крупным деловым площадкам.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.