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Экономика и бизнес

Бренды мармелада и настольных игр из Самарской области стали победителями конкурса "Знай наших"

МОСКВА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ подвели итоги четвертого сезона конкурса растущих российских брендов "Знай наших". На церемонии в Москве организаторы представили 15 победителей из 10 регионов, среди них — два представителя Самарской области.

Тольяттинский производитель мармеладных миксов "Мармеладыч" — резидент территории опережающего развития "Тольятти" Динамично растущий бренд сладостей развивает предприниматель Григорий Соловьев.

В число лучших в категории "Молодежные бренды" вошел самарский производитель настольных игр "DOTTY". Это не первое достижение компании в этом году — ранее проект стал одним из победителей регионального грантового конкурса для представителей креативных индустрий.

"Два года не был в Москве, а тут появился классный повод приехать! Очень хорошее продолжение этого года — много достижений, много работы и, конечно, огромная поддержка близких, команды, регионального минэкономразвития и центра "Мой бизнес", — прокомментировал основатель бренда DOTTY Алексей Егоров.

Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" направлен на поддержку отечественных компаний, которые создают конкурентоспособные продукты и развивают российские бренды на внутреннем и международном рынках.

В четвертом сезоне конкурса предприниматели направили свыше 21 тысячи заявок из всех 89 регионов страны. Конкурс охватил 33 номинации по пяти направлениям: "Знай вкусных", "Знай полезных", "Знай креативных", "Знай разных" и "Знай технологических".

"Победа наших предприятий во всероссийском конкурсе — это еще одно подтверждение того, что в Самарской области делают качественную и конкурентоспособную продукцию, которая востребована по всей стране и обладает серьезным потенциалом для роста. Особенно важно, что бренды-победители представляют пищепром и креативный сектор — сегодня уделяем развитию этих перспективных для региона направлений особое внимание", — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Экспертный совет оценивал заявки по нескольким критериям, включая технологическую зрелость продукта, подтвержденный социальный или экологический эффект, потенциал масштабирования, устойчивость бизнес-модели и возможность внедрения решения в разных регионах России.

Победители и финалисты конкурса получат пакет поддержки от партнеров конкурса: помощь наставников, доступ к образовательным и экспортным программам, новым каналам продаж и крупным деловым площадкам.

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