В Самарской области число самозанятых превысило 400 тысяч человек

По данным минэкономразвития Самарской области, количество самозанятых в регионе составило более 400 тысяч человек, показав рост на 13% с начала года. С момента введения специального налогового режима в 2020 году самозанятые получили совокупный доход в размере 217 млрд рублей, выплатили 9,5 млрд рублей налогов, а также сформировали более 208 млн чеков.
Наиболее популярными направлениями деятельности самозанятых являются ремонт и строительство, транспортные, парикмахерские и косметические услуги, а также сфера информационных технологий.
Для уверенного старта и динамичного развития проектов начинающих предпринимателей создаются все необходимые условия. На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей.
"Мы предоставляем самозанятым широкий набор мер господдержки, включая образовательные программы, участие в ярмарках, содействие в сбыте продукции и многое другое. Приглашаем пользователей специального налогового режима пользоваться всеми существующими возможностями", — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Для продвижения продукции самозанятых в Самарской области создана онлайн-витрина vitrina.mybiz63.ru, на которой представлены разные категории товаров и услуг предпринимателей.
Самозанятые также могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.
Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. С полным перечнем мер можно ознакомиться на портале mybiz63.ru. Поддержка оказывается по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно c помощью приложения "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями — 6%.
С 1 января 2026 года пользователи специального налогового режима могут делать добровольные взносы на соцстрахование, благодаря чему могут получать пособие по больничному листу. Начинающие предприниматели также могут уплачивать взносы, формируя свою страховую пенсию. Такой возможностью уже воспользовались более 10 тысяч самозанятых граждан Самарской области.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.