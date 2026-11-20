Председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, руководитель бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга", эксперт по инвестпроектам Наталия Медведева вошла в число участниц федеральной программы "Женщина-лидер. БРИКС".

Проект запустили Мастерская управления "Сенеж" и Совет Евразийского женского форума. На конкурс поступило 1 690 заявок из 83 регионов России и 28 стран, но отбор прошли лишь 100 женщин-руководителей, в числе которых оказалась и представительница Самарской области.

"Впереди — обучение дипломатии, международному взаимодействию и совместная работа с женщинами-руководителями из разных стран. Для меня эта поездка — возможность расширить масштаб своей работы: изучить опыт других стран, найти партнеров и открыть новые возможности для наших предприятий, сообщества и региона", — подчеркивает Наталия Медведева.

Программа призвана укрепить сотрудничество стран БРИКС и их партнеров через продвижение общих традиционных ценностей. Обучение разделено на три модуля. Первый, "Дипломатия", пройдет в Индии с 19 по 23 ноября, где участницы изучат культурные особенности стран альянса.

По словам Наталии Медведевой, в ходе обучения она планирует установить прямые контакты для промышленных предприятий, чьи инвестиционные проекты сопровождает, и для резидентов бизнес-сообщества "Топ-менеджеры, создающие будущее. Волга". Еще одна цель — изучить, как в других странах защищают вложения в новые производства.

Второй модуль, "Стратегия", запланирован на декабрь 2026 — февраль 2027 г. в дистанционном формате и будет посвящен планированию в мультикультурной среде. Завершит обучение модуль "Коллаборация" в "Сенеже" с 24 по 28 февраля 2027 года.

Итогом работы в рамках федеральной программы "Женщина-лидер. БРИКС" станет создание единой ценностной модели БРИКС, реализация совместных инициатив в сфере человеческого капитала и формирование сообщества женщин-лидеров.