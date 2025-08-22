В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Губернатор Вячеслав Федорищев подписал распоряжение о реализации АО "Промышленные Парки" масштабного инвестиционного проекта по созданию индустриального парка "Самара". В документе речь идет о выделении земли.
"Рекомендовать органу местного самоуправления городского округа Самара обеспечить предоставление АО "Промышленные Парки" в аренду без проведения торгов земельный участок
площадью 2 млн кв. метров в Красноглинском районе", — указано в документе.
Создание индустриального парка обсуждается уже несколько лет. Он будет расположен за ТЦ "Мега", между Крутыми Ключами и поселком Козелки, восточнее ж/д станции "Шведская слобода". За счет привлечения резидентов, которые будут открывать новые производства и заводы, планируется создание более 3200 рабочих мест.
В Самарской области уже есть несколько аналогичных площадок: "Преображенка" и "Преображенка 2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и ОЭЗ "Тольятти". Для резидентов действуют налоговые льготы.
Последние комментарии
