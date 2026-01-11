Старушка из Самары отдала мошенникам 230 тыс. руб. по схеме "родственник попал в ДТП"

В Самарской области 87-летняя женщина стала жертвой мошенницы, которая обманула ее на сумму 230 тыс. рублей.

В отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что ей поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником правоохранительных органов и убедила, что ее родственник попал в ДТП и, чтобы избежать ответственности, необходимо срочно передать деньги курьеру.

Пострадавшая выполнила все требования злоумышленницы и хранившееся дома деньги передала неизвестной у своего дома.

Неизвестная перестала выходить на связь, после чего женщина поняла, что стала жертвой обмана, обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.