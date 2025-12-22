16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Механизм проверки законности сделок с недвижимостью: разъясняет Росреестр Сделано на нашей земле, нашими людьми: региональный бренд "Самарский продукт" получили еще 7 производств План застройки участка у Вертолетки получил одобрение На реконструкцию ул. Мичурина в Самаре потребуется 1,2 млрд рублей Самарская область предлагает инвесторам льготы по налогу на имущество

Экономика и бизнес

У россиян вырос интерес к подаркам из Самарской области

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В предпраздничные недели жители страны стали чаще выбирать сувениры и другие товары локальных самарских производителей. С начала декабря трафик на сайтах местных брендов вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом порядка 27% всех онлайн-данных приходится на пользователей из других регионов России, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Наибольшую активность на ресурсах с самарскими товарами проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Курганской и Саратовской областей. В то же время самарские пользователи часто приобретают у соседних производителей сладости из Чувашии, украшения из Башкирии, а также книжную и сувенирную продукцию из Татарстана.

Как показывает big data оператора, в области больше всего востребованы в качестве локальных подарков самарские сувениры и картины. Преимущественно такие подарки ценит поколение 35–44 лет — на него приходится 51% трафика онлайн-магазинов. Далее следуют люди 45–54 и 25–34 лет и с долями 27% и 11% соответственно. При этом особенно увлеченно ассортимент сайтов изучают женщины: их сегмент составляет 58%.

"Сегодня поиск подарков всё чаще начинается на экране смартфона. Чтобы жители области могли свободно выбирать и заказывать товары даже из самых отдалённых деревень и сёл, с начала года мы ввели в эксплуатацию и модернизировали более 270 объектов связи в 58 населённых пунктах. А для поклонников офлайн-шопинга увеличили пропускную способность сети и скорость мобильного интернета в одном из крупнейших торговых центров Самары — комплексе "Амбар", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Помимо праздников, на популярность локального мерча влияет туристический сезон. В рамках года трафик специализированных сайтов начинает расти летом, когда путешественники отправляются в поездки по Самарской области. А пиковые цифры приходятся на отпускной июль — они на 25% выше средних по году.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 07 декабря 2025 10:28 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... хочу поделиться ИННОВАЦИЯМИ ПРОЛЁТНОГО ТРАНСПОРТА - с КЕМ связаться ...

Юрий Пестриков 06 декабря 2025 21:20 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... правительство Самарской обл выделило 5,3 млрд - потрем ручонками ... есть над чем работать - теперячя и транспорт будущего рассмотрим ... и на ТАКСИ ПЕРЕЛЁТНОЕ хватит ... и на ВСЕПОГОДНЫЕ путепроводы ...

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:25 Инвесторы предлагают построить в Самаре канатную дорогу через Волгу

Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4