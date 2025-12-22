У россиян вырос интерес к подаркам из Самарской области

В предпраздничные недели жители страны стали чаще выбирать сувениры и другие товары локальных самарских производителей. С начала декабря трафик на сайтах местных брендов вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом порядка 27% всех онлайн-данных приходится на пользователей из других регионов России, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов.

Наибольшую активность на ресурсах с самарскими товарами проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Курганской и Саратовской областей. В то же время самарские пользователи часто приобретают у соседних производителей сладости из Чувашии, украшения из Башкирии, а также книжную и сувенирную продукцию из Татарстана.

Как показывает big data оператора, в области больше всего востребованы в качестве локальных подарков самарские сувениры и картины. Преимущественно такие подарки ценит поколение 35–44 лет — на него приходится 51% трафика онлайн-магазинов. Далее следуют люди 45–54 и 25–34 лет и с долями 27% и 11% соответственно. При этом особенно увлеченно ассортимент сайтов изучают женщины: их сегмент составляет 58%.

"Сегодня поиск подарков всё чаще начинается на экране смартфона. Чтобы жители области могли свободно выбирать и заказывать товары даже из самых отдалённых деревень и сёл, с начала года мы ввели в эксплуатацию и модернизировали более 270 объектов связи в 58 населённых пунктах. А для поклонников офлайн-шопинга увеличили пропускную способность сети и скорость мобильного интернета в одном из крупнейших торговых центров Самары — комплексе "Амбар", — рассказал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

Помимо праздников, на популярность локального мерча влияет туристический сезон. В рамках года трафик специализированных сайтов начинает расти летом, когда путешественники отправляются в поездки по Самарской области. А пиковые цифры приходятся на отпускной июль — они на 25% выше средних по году.