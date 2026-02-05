Премиальный минивэн VOYAH DREAM с увеличенной выгодой на лизинг в CARCADE

Компания CARCADE (группа Газпромбанк Лизинг) сообщает о специальном предложении на лизинг премиального гибридного минивэна VOYAH DREAM. Размер привилегии составляет 1 056 000 рублей. Акция действует до объявления следующих специальных условий.

Корпоративная преференция может быть учтена при формировании коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также предложение снижает расчёт стоимости полиса Каско. Кроме того, клиенты CARCADE могут воспользоваться дополнительной поддержкой по программе трейд-ин в размере 400 тыс. рублей. Подробности программы уточняйте у официальных дилеров VOYAH.

Минивэн VOYAH DREAM включён в перечень субсидируемых ТС в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности". Размер субсидии достигает 35%, но не превышает 925 тыс. рублей на один автомобиль с учётом НДС. Минимальный срок договора лизинга по программе — от 12 месяцев. Автомобиль должен быть новым, не бывшим на регистрационном учёте, в лизинге или в собственности физического лица, произведённым не ранее года, в котором предоставляется субсидия и иметь электронный ПТС.

С учётом всех предоставляемых преимуществ итоговая стоимость автомобиля составляет от 6 419 000 рублей.

Флагманский минивэн VOYAH DREAM представлен в максимальной версии — DREAM EVR LONG RANGE. Автомобиль отличается высоким уровнем комфорта благодаря гибридной технологии, полному приводу и пневмоподвеске, а также оснащён современными системами помощи водителю. Палитра интерьера была дополнена классическим чёрным дизайном.

На все модели VOYAH, реализованные в России через официальную розничную дилерскую сеть, действует гарантия 5 лет или 100 000 километров. Дилерская сеть бренда насчитывает уже более 55 автосалонов в ключевых регионах России и продолжает активно расширяться.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. В рамках договора на новый автомобиль VOYAH клиентам компании доступны дополнительные продукты: сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, скидки по топливной программе, коммерческая телематика, а также регистрация ТС в ГИБДД.

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.