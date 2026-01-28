16+
Лизинг техники LiuGong в CARCADE с применением скидки-субсидии в размере 8%

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания CARCADE принимает заявки на финансирование техники LiuGong со скидкой в размере 8% в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором марки. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступен весь модельный ряд специальной техники LiuGong 2024, 2025 г. в. с применением субсидии в размере 8% от стоимости предмета лизинга. Скидка предоставляется в счёт аванса в рамках лизингового договора, либо на график платежей при приобретении новой техники от организатора акции. Подробности и полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Программа финансирования доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев и позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок от 6 до 60 месяцев и вариативным графиком платежей. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

Для получения коммерческого предложения и за подбором техники обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

