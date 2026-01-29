Пхукет и Хургада — чемпионы 2025 года по травмам россиян: ВСК подвел итоги туристического сезона

По данным Страхового Дома ВСК, самым опасным курортом для россиян в 2025 году стал Таиланд — там зафиксирована почти треть происшествий с туристами. В России рекордсменом по числу ЧП с отдыхающими традиционно стал Сочи. Больше всего обращений от туристов поступает в бархатный сезон — каждый 8 страховой случай.

По данным Страхового Дома ВСК, в число самых "опасных" курортов для российских туристов по итогам 2025 года вошли:

Таиланд (29%) Египет (28%) Турция (15%) Абхазия (8%) Россия (внутренний туризм) (4%)

В Таиланде больше всего происшествий фиксировалось в Пхукете — 58% обращений от общего числа ЧП в регионе. Наиболее опасным курортом в Египте стала Хургада — 57%, в Турции — Кемер (22%) и Белек (18%), в Абхазии — Гагра (63%).

Среди российских городов лидирует по числу происшествий с туристами традиционно Сочи и пригород (включая Лоо, Адлер, Вардане и т. д.). Меньше всего происшествий фиксировалось во время отдыха на Северном Кавказе (Пятигорск, Кисловодск, Минеральные воды и т. д.) — не более 3% от общего числа ЧП среди отдыхающих в РФ.

Среди популярных туристических направлений наиболее безопасными для туристов стали Китай (4% обращений) и ОАЭ (3%), а также Закавказье — 0,008% страховых случаев в Армении, 0,04% в Грузии.

Чаще всего во время отпусков россияне сталкивались с проблемами с ЖКТ — 12% туристов жаловались на боли в животе, по 23% на диарею и рвоту. На травмы приходится чуть больше 9% страховых случаев. Также во время отпусков туристы часто сталкивались с укусами животных — 2%.

Сентябрь стал самым травмоопасным месяцем для отдыхающих — в бархатный сезон фиксировалось 12% страховых событий. Еще 9,5% обращений пришлось на август, 9% на октябрь.