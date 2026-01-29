16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пхукет и Хургада — чемпионы 2025 года по травмам россиян: ВСК подвел итоги туристического сезона Турция россиян не отпускает: ВСК выявил самые популярные страны у туристов в 2025 году ВСК запустила новую программу защиты от несчастных случаев: 1,5 млн рублей страхового покрытия за 1,5 тысячи в год Куриные ножки довели до больницы, а Дед Мороз не справился с канатом — Страховой Дом ВСК составил рейтинг новогодних ЧП ВСК выявила самые аварийные знаки зодиака

Страхование Финансы

Пхукет и Хургада — чемпионы 2025 года по травмам россиян: ВСК подвел итоги туристического сезона

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным Страхового Дома ВСК, самым опасным курортом для россиян в 2025 году стал Таиланд — там зафиксирована почти треть происшествий с туристами. В России рекордсменом по числу ЧП с отдыхающими традиционно стал Сочи. Больше всего обращений от туристов поступает в бархатный сезон — каждый 8 страховой случай.

По данным Страхового Дома ВСК, в число самых "опасных" курортов для российских туристов по итогам 2025 года вошли:

  1. Таиланд (29%)
  2. Египет (28%)
  3. Турция (15%)
  4. Абхазия (8%)
  5. Россия (внутренний туризм) (4%)

В Таиланде больше всего происшествий фиксировалось в Пхукете — 58% обращений от общего числа ЧП в регионе. Наиболее опасным курортом в Египте стала Хургада — 57%, в Турции — Кемер (22%) и Белек (18%), в Абхазии — Гагра (63%).

Среди российских городов лидирует по числу происшествий с туристами традиционно Сочи и пригород (включая Лоо, Адлер, Вардане и т. д.). Меньше всего происшествий фиксировалось во время отдыха на Северном Кавказе (Пятигорск, Кисловодск, Минеральные воды и т. д.) — не более 3% от общего числа ЧП среди отдыхающих в РФ.

Среди популярных туристических направлений наиболее безопасными для туристов стали Китай (4% обращений) и ОАЭ (3%), а также Закавказье — 0,008% страховых случаев в Армении, 0,04% в Грузии.

Чаще всего во время отпусков россияне сталкивались с проблемами с ЖКТ — 12% туристов жаловались на боли в животе, по 23% на диарею и рвоту. На травмы приходится чуть больше 9% страховых случаев. Также во время отпусков туристы часто сталкивались с укусами животных — 2%.

Сентябрь стал самым травмоопасным месяцем для отдыхающих — в бархатный сезон фиксировалось 12% страховых событий. Еще 9,5% обращений пришлось на август, 9% на октябрь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1