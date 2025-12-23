Падающие елки, взрывающиеся салаты и неправильные новогодние волшебники - ВСК собрал самые курьезные новогодние происшествия от своих клиентов

За каждым новогодним торжеством - своя маленькая (а порой и большая) история, от упавшей елки до взорвавшихся салатов. Новый год нередко преподносит сюрпризы, которые позже превращаются в семейные анекдоты. Страховой Дом ВСК решил вспомнить и рассказать о самых нелепых страховых случаях, которые произошли с клиентами.

Дед Мороз наоборот

Всегда хочется верить в чудо, особенно в новогоднюю ночь. В волшебство верила и семья из Новосибирска, однако главный сказочный персонаж им устроил явно не тот "сюрприз", на который они рассчитывали. Семья В. встречала Новый год у своих родственников, чем и воспользовались преступники. Заметив, что в главную ночь года в одной из квартир на 1-м этаже не светятся окна, они проникли в жилище через окно в костюмах Деда Мороза (о чем стало известно благодаря камерам видеонаблюдения) и унесли ценные вещи: украшения, бытовую технику, а попутно испортили "входные" окна. В роли Деда Мороза для новосибирцев выступила страховая компания, она и возместила ущерб за испорченное имущество.

Фейерверк из-за сигареты

Друзья решили отпраздновать вместе Новый год - вынесли всю купленную пиротехнику на балкон и… забыли о ней. Спустя время они решили покурить на балконе, и окурок от сигареты попал на одну из петард. Чудом удалось избежать цепной реакции - однако в результате инцидента была повреждена отделка балконной стены.

Новогодний гусь

Ольга (имя изм.) из Краснодара хотела порадовать семью новогодним блюдом "как в кино" - запеченным гусем с яблоками. Однако в праздничных хлопотах женщина совершенно забыла о птице в духовке и ушла в магазин докупить продукты к столу. В результате произошло возгорание, которое, к счастью, удалось быстро потушить. Но кухне, увы, предстоит ремонт.

Елочная бомба

В канун Нового года супруги из Екатеринбурга в ходе бурной ссоры выбросили из окна главный символ праздника - украшенную елку. Дерево спикировало на придомовую парковку и помяло крышу автомобиля клиента Страхового Дома ВСК. Повезло, что он был застрахован по КАСКО.