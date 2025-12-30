ВСК выявила самые аварийные знаки зодиака

Козероги и Львы вновь оказались в центре внимания аналитиков: именно эти знаки зодиака, согласно данным Страхового Дома ВСК, чаще остальных становятся участниками дорожных аварий. Согласно статистике по ДТП в рамках ОСАГО за 2025 год, представители этих знаков демонстрируют наиболее рискованный стиль вождения.
В 2025 году в рейтинг самых опасных знаков зодиака среди российских водителей вошли:
- Козероги — 9,4%
- Львы — 9%
- Тельцы — 8,75%
- Овны — 8,6%
- Раки — 8,4%
По сравнению с прошлым годом в топ вновь попали Раки, а Близнецы, напротив, стали водить аккуратнее. При этом Стрельцы и Скорпионы продолжают демонстрировать самую низкую аварийность.
Интересные закономерности обнаружились и при анализе аварийности по возрастным группам. Самыми опасными водителями стали автовладельцы в возрасте 40-49 лет, особенно рожденные под знаками Овна и Льва. А вот за молодых Скорпионов и Стрельцов до 29 лет можно быть полностью спокойными. Представители этих знаков реже других в своей возрастной категории попадают в ДТП. Среди Козерогов самыми аккуратными водителями стали водители в возрасте 50–59 лет.
Козерогам, лидирующим в антирейтинге, стоит с осторожностью относиться к выбору автомобилей Hyundai — на ДТП с участием авто марки приходится 10,4% аварий среди представителей этого знака. Гораздо надёжнее для них выглядит выбор в пользу KIA. Для Львов более безопасными считаются автомобили Toyota. Тельцам лучше всего подходят автомобили Hyundai, Овнам — Toyota, а Ракам стоит обратить внимание на Lada.
