ВСК выявила самые аварийные знаки зодиака

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Козероги и Львы вновь оказались в центре внимания аналитиков: именно эти знаки зодиака, согласно данным Страхового Дома ВСК, чаще остальных становятся участниками дорожных аварий. Согласно статистике по ДТП в рамках ОСАГО за 2025 год, представители этих знаков демонстрируют наиболее рискованный стиль вождения.

В 2025 году в рейтинг самых опасных знаков зодиака среди российских водителей вошли:

  1. Козероги — 9,4%
  2. Львы — 9%
  3. Тельцы — 8,75%
  4. Овны — 8,6%
  5. Раки — 8,4%

По сравнению с прошлым годом в топ вновь попали Раки, а Близнецы, напротив, стали водить аккуратнее. При этом Стрельцы и Скорпионы продолжают демонстрировать самую низкую аварийность.

Интересные закономерности обнаружились и при анализе аварийности по возрастным группам. Самыми опасными водителями стали автовладельцы в возрасте 40-49 лет, особенно рожденные под знаками Овна и Льва. А вот за молодых Скорпионов и Стрельцов до 29 лет можно быть полностью спокойными. Представители этих знаков реже других в своей возрастной категории попадают в ДТП. Среди Козерогов самыми аккуратными водителями стали водители в возрасте 50–59 лет.

Козерогам, лидирующим в антирейтинге, стоит с осторожностью относиться к выбору автомобилей Hyundai — на ДТП с участием авто марки приходится 10,4% аварий среди представителей этого знака. Гораздо надёжнее для них выглядит выбор в пользу KIA. Для Львов более безопасными считаются автомобили Toyota. Тельцам лучше всего подходят автомобили Hyundai, Овнам — Toyota, а Ракам стоит обратить внимание на Lada.

